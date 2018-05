Unid@s se puede reclama más atención para el pueblo de Jardina

La concejal de Unid@s se pueda, Fátima González, visitó recientemente el pueblo de Jardina, en compañía de miembros de la Comisión Social de la Asamblea Ciudadana Lagunera y del presidente de la Asociación de Vecinos La Asunción de Jardina, Jonathan Rodríguez Pérez, quien le transmitió las problemáticas más urgentes que sufre el barrio.

Así, criticaron la ausencia de respuesta a las alegaciones al PGO formuladas por sus residentes, lo que les genera una gran preocupación, ya que de esto dependen cosas como la solución al problema de ciertos estrechamientos de la carretera que, siendo paso obligado para muchos de sus habitantes, no disponen de aceras por falta de espacio, convirtiendo el tránsito por éstos en algo arriesgado para su integridad física. En palabras de la concejal Fátima González "hay vecinos, de avanzada edad en muchos casos, que se juegan la vida cada vez que cruzan por alguno de estos estrechamientos. Ya se han producido accidentes, pero el Ayuntamiento parece no tener prisa por responder sobre qué medidas piensa tomar para evitar que se sigan produciendo".

Al parecer, este no es el único problema de esta naturaleza que sufre el barrio "la planificación viaria en la zona deja bastante que desear: hay zonas donde las guaguas y los camiones de la basura no suben, por lo que el Ayuntamiento debería mediar con Titsa y Urbaser para que realicen este servicio. La excusa que han puesto en otras ocasiones es que no se puede virar ahí, pero la situación creemos que se resolvería adecuando un viradero que normalmente se encuentra ocupado por vehículos aparcados".

La asociación también ha mostrado su preocupación por el mal estado de la red eléctrica en algunas zonas del barrio. A este respecto, la concejal señala que sería grave que, en pleno 2018, hubieran personas sin acceso aún a suministro eléctrico en sus viviendas, peor aún si esto sucede porque las infraestructuras están obsoletas debido a que a las empresas del sector no les resulta rentable invertir en zonas poco pobladas y de difícil acceso y añade que "aunque no es oficial, sí se nos ha dicho de palabra que Endesa está elaborando el proyecto".

La población de la zona también ha mostrado a esta concejal su preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana en el barrio, demandando más vigilancia tras la última oleada de robos de viviendas y vehículos en la zona.

En cuanto al barranco, Fátima González afirma que "se encuentra taponado debido a que, además de no haberse realizado labores de limpieza en años, es utilizado como escombrera. Esto es un grave peligro para la seguridad de la zona".

Por último, la confluencia lagunera denuncia los engaños respecto de su nuevo centro ciudadano "la población residente aquí lleva décadas esperando por la construcción de un nuevo centro ciudadano, dado que el anterior se ha quedado pequeño. En 2003, se aseguró que el centro se iba a construir en un solar junto a la ermita, pero el Ayuntamiento recalificó el terreno en 2014. A día de hoy, no se sabe qué va a pasar, lo que despierta el lógico malestar por parte de los vecinos de Jardina", concluye Fátima González.

Tras la visita, Unid@s se puede registró varias preguntas para el pleno de mayo directamente relacionadas con dicho enclave lagunero sobre estos y otros temas, no descartando otras iniciativas en el futuro.