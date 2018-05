Cs denuncia la falta de compromiso del Ayuntamiento con Princesa Yballa

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna denuncia que "el equipo de Gobierno (CC y PSOE) no muestra compromiso alguno con la zona de La Cuesta, sobre todo con Princesa Yballa". La portavoz de Cs en el Consistorio lagunero, Teresa Berástegui, indica "que no es la primera vez que Ciudadanos exige a Servicios Municipales que tome cartas en el asunto" porque "la limpieza brilla por su ausencia" a pesar de que "la concejal Mónica Martín se dedique a alardear del buen estado en el que se encuentra la zona", cuando "sabe de sobra que no es así".

Berástegui reitera una vez más que "todas las zonas del municipio son igual de importantes" y, por tanto, "deben recibir una atención igualitaria" porque "lo que está claro es que esta premisa no se está cumpliendo por parte del Gobierno local". "Es intolerable que el Gobierno municipal califique de positiva la limpieza de la zona" ya que "solo hace falta ver el estado de abandono en el que se encuentran la plaza de Correos o el parque infantil".

En este sentido, la portavoz municipal de Cs denuncia que "decenas de menores utilizan a diario un parque infantil lleno de excrementos de animales, colillas y otros residuos", y cataloga de "inadmisible el hecho de que el actual equipo de Gobierno (CC y PSOE) mire para otro lado, ignorando las necesidades básicas que los vecinos de Princesa Yballa reivindican de manera reiterada".

"No solo se trata de permitir a los vecinos disfrutar de unas instalaciones con unos mínimos de limpieza" sino que "se está hablando de un tema de salud pública que pone de manifiesto las deficiencias que podría encontrarse el alcalde de La Laguna, si fuera capaz de mostrar interés y desplazarse a esta parte del municipio". En esta línea, Berástegui reivindica que, "desde hace un año, Ciudadanos viene pidiendo que se lleve a cabo la limpieza del parque Narciso de Vera" puesto que "aún se siguen encontrando cada día y en el mismo sitio desde palomas muertas hasta excrementos de animales". "CC y PSOE deben dejar de negar que el municipio está sucio y buscar soluciones reales para eliminar estos problemas", concluye Berástegui.