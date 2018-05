El Ayuntamiento prevé terminar con la amortización de la deuda en 2019

El Ayuntamiento de La Laguna quedará liberado de su deuda a lo largo del año 2019. Así lo confirma la concejal de Hacienda de la Corporación municipal, Candelaria Díaz, quien celebró que, tras la liquidación del presupuesto del año 2017 y la amortización de la deuda que podrá realizarse a lo largo del presente ejercicio, la misma quedará resulta el próximo año.

La edil nacionalista de Hacienda explicó que, tras la liquidación del presupuesto del año 2017, "hemos podido obtener los datos del superávit presupuestario, que ha sido de 23.400.000 de euros, y el remanente de tesorería". A partir de estos datos, el Ayuntamiento ha calculado la inversión que ha de realizar en lo que a amortización de la deuda se refiere. En este sentido, a fecha de 31 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento aún tenía por delante 38.000.000 de euros de deuda. "Con la amortización que planteamos ahora, que es de 22.800.000 de euros, a final del año 2018, quedará una deuda de tan solo 11.000.000 de euros", explicó la edil, quien añadió que estas cifras "entran dentro de las previsiones que habíamos realizado en los últimos años".

Así, la deuda municipal ha ido disminuyendo de manera importante desde que comenzó el presente mandato. Y es que, en el año 2015, la deuda era de unos 100.000.000 de euros. Pero el descenso de esta deuda también ha hecho posible que la Corporación municipal también haya ido viendo cómo disminuían los intereses a los que tenía que hacer frente.

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento lagunero destacó que "lo más importante es que, a lo largo de los últimos tiempos, hemos ido amortizando la deuda que teníamos pero no hemos dejado de invertir en el municipio, por lo que la amortización no ha llevado aparejado consigo ninguna pérdida de servicios, ni en calidad ni en cantidad". De este modo, Candelaria Díaz destacó que no se han incrementado los tributos a los que tienen que hacer frente los vecinos laguneros y, además, "hemos podido mantener la inversión municipal que, además, ha ido creciendo desde el año 2015", afirmó.

Todo esto, indicó la concejal de Hacienda, "supone una gestión positiva de las arcas municipales". Y es que recordó que la liberación de esta deuda permitirá, además, seguir invirtiendo y ello se unirá, por ejemplo, a proyectos previstos y ya aprobados como los recientemente anunciadas estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) para San Matías y Taco, con un presupuesto global de casi 30.000.000 de euros. A estos fondos europeos se une también la financiación facilitada por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. "Al final, vamos a terminar un mandato muy importante porque vamos a dejar las cuentas saneadas, con el Ayuntamiento libre de deuda y con dos proyectos estratégicos importantes, como son los DUSI", afirmó.

La concejal de Hacienda lagunera también destacó que el final de la amortización de la deuda se unirá a importantes planes de inversión, como el elaborado por el Ayuntamiento lagunero para este año, y que consta de 19.000.000 de euros. Asimismo, el Gobierno de Canarias, a través del Área de Patrimonio, también está colaborando con la Corporación municipal desde el año pasado, cuando se comprometió a invertir dos millones de euros anuales entre 2017 y 2019. Por último, también se encuentra el compromiso de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que se ha comprometido a la cubrición de dos canchas -que se unen a las otras dos a cuyas obras se había comprometido el Ayuntamiento el pasado año- de centros escolares del municipio y en las labores de mantenimiento de los mismos.

Asimismo, la Consejería de Educación también se ha comprometido a colaboración en las obras de reforma, ampliación y mejora (RAM). En este sentido, la edil nacionalista destacó que "el Ayuntamiento nunca ha hecho uso de la ayuda de la Consejería porque siempre ha sido autosuficiente en este sentido y ha podido invertir, a pesar de la deuda, pero ahora hemos solicitado este colaboración para seguir mejorando".

Por todo ello, Candelaria Díaz aseguró que el Ayuntamiento de La Laguna "tendrá mucho trabajo que hacer a partir de ahora, a pesar de la buena noticia del final de la deuda, puesto que parece que La Laguna va a contar con unas cantidades importantes de dinero para poder invertir en el municipio, y sobre todo para que los resultados beneficien a los vecinos".