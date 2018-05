La futura desaladora de Valle de Guerra está presupuestada en unos 19 millones

El proyecto para la futura desaladora de Valle de Guerra, que permitirá mejorar la calidad del agua en el municipio y limitar la compra externa, está presupuestada en más de 19 millones de euros, lo que comprende tanto la creación de la instalación como las obras de canalizaciones necesarias para el traslado del agua hasta el depósito de Montaña del Aire, ubicado en la zona de Los Rodeos. Así lo informó ayer la concejal responsable de Aguas, Mónica Martín, quien entregó el proyecto al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), en un acto en el que estuvo presente el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu; el consejero de Aguas, Manuel Martínez; y los gerentes del Ciatf y de Teidagua, Javier Davara y Félix Armas, respectivamente.

Esta obra ha sido declarada de Interés General para el Estado, por lo que será financiada al 100% por el Gobierno de España, una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, por lo que será prioritaria en el convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado. Según aparece en el proyecto, una vez que se realicen todos los trámites y se licite la obra, los trabajos contarán con un periodo de ejecución de 18 meses para las obras de las canalizaciones necesarias y otros 18 para la construcción de la desaladora, de tal manera que la previsión es que puedan comenzar el próximo año.

Mónica Martín señaló que es de "vital importancia" que este proyecto haya sido declarado de Interés General por el Estado. La edil lagunera recordó que ya en 2009 hubo un proyecto para llevar a cabo una desaladora en el municipio, que se descartó en 2012, con Jesús Morales al frente de Aguas, porque, al estar en una época de crisis, no se estimó que fuera necesaria. "Lamentamos ese parón pero nosotros hemos decidido retomarlo porque consideramos desde la Corporación lagunera que es la mayor necesidad que tenemos en este momento para garantizar un bien básico como es el agua de abasto y esta desaladora, no solo limitaría la necesidad de la compra de agua, sino que mejoraría su calidad y colaboraría en la mejora del abastecimiento también en el norte de la Isla".

Manuel Martínez señaló que "estamos a un paso de que esta obra se convierta en realidad", lo que supone un hecho importante no solo para La Laguna, sino también para otros lugares como Tacoronte o El Rosario, porque "aunque se centra en La Laguna, el sistema de agua se comunica e incorporar un nuevo recurso como la desalación en un lugar permite liberar agua en las medianías". Además, resaltó la necesidad de construir estas infraestructuras porque el nivel de los acuíferos está disminuyendo, como está ocurriendo con el de Los Rodeos, y "no podemos permitir que la zona alta, como es el caso de La Esperanza, que se abastece de ese acuífero como gran parte de La Laguna, no tenga una alternativa para este recurso".

Así mismo, el consejero de Aguas explicó que en el convenio Canarias-Estado en el que está enmarcado este proyecto se divide en dos partes: por un lado, se va a destinar una parte a saneamiento, que está presupuestada en unos 100 millones de euros; y, por otro lado, otra parte, la que gestiona directamente el Gobierno de Canarias, y que supone unos 40 millones para la isla de Tenerife, donde está como prioridad esta infraestructura.