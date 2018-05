Malestar vecinal por los retrasos de las obras de La Verdellada y Barrio Nuevo

Los vecinos de Barrio Nuevo, La Verdellada y El Timple muestran su malestar por el retraso de las obras que se están desarrollando desde el mes de diciembre en las calles Molinos de Agua y Doctor Marañón. Para esta intervención se ha tenido que realizar una serie de cortes y desvíos del tráfico en la zona que han generado molestias por los largos desvíos, retrasos y suciedad.

Desde principios de abril, la empresa Teidagua ejecuta en la calle Doctor Marañón de Barrio Nuevo una obra de urgencia para reponer con un mayor diámetro la canalización del saneamiento principal de la ciudad que baja por esa vía. Estas obras, que en principio parecían simples y tenían un plazo inicial de 15 días, se suman al corte de Molinos de Agua por la reposición del puente sobre el barranco de Chamarta, lo que ha provocado el bloqueo total de la zona.

Y es que a finales de diciembre, se iniciaron también en la misma zona las citadas obras de demolición y reconstrucción del puente de la calle Molinos de Agua sobre el barranco de Chamarta, una actuación incluida en el Plan de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, que ha supuesto el corte total de esta vía, cuya duración inicial de tres meses ya va por cinco.

Los vecinos, en general, no se quejan de la necesidad de ejecutar las obras, puesto que la del puente es una reivindicación vecinal, sino de la poca o nula comunicación que ha habido por parte del Área de Cooperación Municipal del Cabildo, en lo referente al puente, o de Teidagua, en lo referente a la canalización. De este modo, no se conocen los detalles, plazos y motivos de los retrasos en estas obras. Los vecinos han expuesto que, cuando se han realizado otras obras en el barrio, se han convocado consejos de zona informativos en los que han acudido técnicos o responsables políticos a explicar los pormenores de las actuaciones y que en este caso no ha venido nadie a explicar nada ni a dar la cara sobre los retrasos.

Tanto el presidente de la Asociación de Vecinos Los Verdeños, Luis Miguel Javier, como el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Nuevo Viña Nava, Juan Luis Marín, se han hecho eco de las quejas vecinales, puesto que la desinformación existente ha impedido a ambos colectivos poder transmitir correctamente al vecindario los pormenores y plazos de ejecución de ambas obras. Los dos presidentes han coincidido en solicitar a los responsables de ambas obras, la necesidad de ejecutar los trabajos con mayor diligencia y rapidez, puesto los cortes de ambas calles están afectando bastante a la movilidad y accesos a los tres barrios desde la avenida Leonardo Torriani o desde la propia ciudad.

En lo referente a la obra de Teidagua, el Ayuntamiento ha informado que el retraso de su actuación se ha debido al inconveniente de encontrar más roca de la esperada en la excavación para la canalización. También se ha confirmado que la empresa intentará poder finalizar los trabajos con el asfaltado de la calle antes del 7 de mayo.

Distinta ha sido la respuesta del Cabildo de Tenerife en lo referente a las obras del puente. El Área de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife no han ofrecido ninguna información o aclaración sobre le retraso de las obras del puente, ni sobre la fecha prevista para su finalización.