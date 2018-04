Unid@s se puede considera necesario incorporar la pluralidad política municipal en la construcción de los presupuestos participativos. El pasado lunes tuvo lugar el primer contacto con entidades ciudadanas para contar los avances sobre los presupuestos participativos en La Laguna. La concejal de Unid@s se puede, Idaira Afonso, recuerda que a esa cita, "no estaban invitadas las formaciones políticas, aunque desde la confluencia lagunera se ha pedido en varias ocasiones que la pluralidad política de los grupos pudieran estar allí representados para conocer también el avance de los trabajos, que hasta la fecha, no ha comunicado el Ayuntamiento".

A pesar de ser una iniciativa que presentó Unid@s se puede en julio de 2016, "la única información de la que disponemos es la ofrecida por los técnicos y los responsables de la FAV Aguere que están coordinando los primeros trabajos, que en los últimos encuentros nos han puesto un poco al día de lo que se está haciendo, pues que desde el gobierno, la información llega a cuenta gotas".

La confluencia lagunera propone que el proceso de construcción de los presupuestos participativos, "sea lo más plural posible desde el primer minuto, invitando también a toda la ciudadanía, asociada o no, a participar del proceso". Idaira Afonso, quien defendió esta moción en pleno hace ya casi dos años, considera "hay que ir abandonando la idea de la la política representativa, dejemos de pedir a la gente que vote y simplemente confíe, todo el mundo debe tener derecho a poder construir su municipio de forma activa y participativa".

La edil recuerda que en otros lugares, "la puesta en marcha de los presupuestos participativos, no ha llevado más de dos años, pero la puesta en marcha de experiencias piloto mucho menos". Afonso "no se entiende el retraso de los mismos, parece que bajo la excusa de un complejo proceso técnico solo se esconde la ausencia de voluntad política de CC-PSOE", y añade que "la experiencia de otros municipios indica que no es un proceso tan complejo, más aún cuando hay personas preparadas para ello, abrirlo a la ciudadanía y a la pluralidad política sería garantía de un proceso realmente democrático, además de duradero".

Desde Unid@s se puede siguen solicitando que se convoque una nueva reunión a la mayor brevedad posible con el equipo de personas que están llevando a cabo el proceso, para "tratar de, entre todos, construir el mejor presupuesto participativo posible". La edil concluye que "no esperemos a tener un documento que luego haya que modificar, cuando es mejor y plausible construirlo pluralmente, para que perdure incluso tras los posibles cambios políticos que vendrán en unos meses", aunque indica que esta propuesta la hacemos desde el respeto al trabajo técnico y vecinal que se ha estado haciendo, pero nuestra propuesta iba y va en un sentido más amplio, donde toda la ciudadanía, aunque no forme parte de una entidad, pueda estar informada y participar en caso de querer hacerlo".