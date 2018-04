Un total de 187 personas optan a conducir un taxi en el municipio de La Laguna. Todos estos vecinos han sido admitidos en la convocatoria del curso y las pruebas de aptitud para la obtención del carnet de conducir taxis. El Ayuntamiento de La Laguna recupera, así, estos exámenes después de que el pasado año tuvieran que suspenderse por causas ajenas a la Corporación municipal, por lo que se celebrarán las convocatorias de los años 2017 y 2018.

Para poder realizar estos cursos de aptitud, es necesario presentar la certificación en la que se incluyen los antecedentes penales puesto que los taxistas desempeñan un servicio público. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, recuerda que, "hasta el año 2016, la Administración pública tenía acceso a este documento a través de un protocolo en el que no era necesario que el ciudadano que se iba a someter a las pruebas solicitara el escrito. Pero, tras realizar la convocatoria para el curso pasado, en el año 2017, detectamos que este sistema se había bloqueado y que tenía que ser el interesado el que solicitara el certificado". Ahora, el procedimiento vuelve a ser como hace dos años.

Debido a este contratiempo, el Ayuntamiento de La Laguna no tuvo tiempo el pasado año para convocar los cursos en los meses en los que venía siendo habitual. Por ello, el Área de Seguridad Ciudadana ha convocado ahora el curso, que comenzará a impartirse en junio, y en el que se ha aumentado el número de plazas para poder dar respuesta a las personas que se quedaron fuera el pasado año y a los que se suman los interesados de 2018.

El concejal de Seguridad Ciudadana indica que este curso cuenta este año con entre un 25 y un 30% más de admitidos que en ediciones anteriores, debido al retraso del pasado año. El edil nacionalista precisa que "estos cursos y pruebas habilitan a los interesados para que puedan ser conductores de taxi en el municipio de La Laguna, y son indispensables para realizar esta actividad, pero no están relacionadas con las licencias de estos medios de transporte". De este modo, suelen realizar estas pruebas personas que más tarde pasan a ser asalariados de los titulares de las licencias.

Este curso, cuyo primer bloque dará comienzo el próximo 15 de junio, cuenta con los contenidos básicos que exige la normativa de Seguridad Ciudadana para poder conducir un medio de transporte que de servicio público. Asimismo, indica cómo debe ser la decoración del taxi, cómo funciona el taxímetros o qué normas están incluidas en la ordenanza municipal que rige el sector del taxi.

Precisamente este documento se encuentra en la actualidad en fase de revisión y modificación. No obstante, el concejal Jonathan Domínguez indica que esta revisión de la normativa se lleva a cabo de manera paralela al desarrollo de los cursos y las pruebas de aptitud. "La modificación de la ordenanza no paralizará estas pruebas porque existen líneas generales que no se suelen cambiar en el documento", afirma el edil de Seguridad Ciudadana.