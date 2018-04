Cs exige al Consistorio que arregle la carretera de San Miguel de Geneto

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en La Laguna denunció ayer el estado de abandono que sufre la carretera de San Miguel de Geneto (TF-263), así como "la falta de interés del equipo de Gobierno para solucionar este asunto". Al respecto, la portavoz municipal del partido, Teresa Berástegui, afirmó que "la TF-263 es una vía totalmente insegura, debido a problemas tan graves como la ausencia de arcenes, el mal estado general de la vía y la falta de mantenimiento".

"El estado de esta carretera no es el adecuado para una conducción segura", denunció Berástegui, y añadió que "prueba de ello son las reiteradas denuncias de vecinos y de conductores que han tenido algún percance en esta vía".

En este sentido, la edil de Cs aseguró que "los motoristas son uno de los colectivos que más denuncian esta situación por cuestiones como la gran cantidad de baches peligrosos, por no mencionar a los peatones, que siendo en su mayoría menores, ponen en peligro cada día su integridad física al circular por una vía con aceras muy deficientes y sin arcenes".

Para la edil, este abandono "no parece ser del interés de Coalición Canaria ni del PSOE", puesto que "tras años y años denunciando este problema, los laguneros solamente han obtenido la callada por respuesta, o lo que es peor aún, la réplica por parte del equipo de Gobierno asegurando que este asunto es solo competencia del Cabildo de Tenerife y que no pueden hacer nada al respecto".

Sin embargo, Berástegui recordó que este "no es un problema exclusivo del Cabildo, puesto que en esta misma zona, en las calles transversales, que sí son de gestión municipal, tampoco hay ni arcén ni aceras". Por tanto, "no es raro ver a padres con sus hijos a cuestas, o teniendo que poner extrema atención para que no se produzca un accidente", aseguró.

Además de esto, Berástegui resaltó que "aunque el Gobierno municipal no tenga las competencias al 100% en el asunto, siempre se puede hacer más por los vecinos, puesto que los laguneros que circulan a diario por la vía, así como los vecinos con casas en la zona, pagan sus impuestos como en cualquier otra parte del municipio".

Por ello, Ciudadanos exigió nuevamente al Gobierno local que ponga en marcha un plan de reacondicionamiento de la TF-263 con la implicación del Cabildo.