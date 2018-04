Las acusaciones pedirán que se cite a declarar como imputada a la directora de Seguridad

Santiago Pérez, portavoz municipal de XTF-NC, y uno de los denunciantes del caso grúas junto a la formación Unid@s se puede, anunció ayer después de la comparecencia judicial del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que la acusación popular pedirá la citación como imputada, ahora, investigada de la directora del área de Seguridad del Ayuntamiento, Rosario Hernández Eugenio, quien, a su juicio, ha tenido un papel "clave" en esta cuestión. .

Por su parte, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, aseveró que el alcalde de La Laguna no habría entrado por la puerta de los Juzgados si en su etapa de concejal de Seguridad, en el anterior mandato, hubiese hecho "el más mínimo caso" a los escritos de los trabajadores de las grúas municipales.Entonces José Alberto Díaz no hizo "absolutamente nada, no abrió un solo expediente administrativo para sancionar, ni investigó para regularizar lo que allí sucedía y por esa inacción ha entrado por el Juzgado de La Laguna", aseguró.