Ciudadanos triplica en el último año su número de afiliados en el municipio

Ciudadanos (Cs) en La Laguna ha triplicado el número de afiliados en el último año y alcanza ya los 100 miembros. Además, en los últimos doce meses también se ha experimentado un aumento en el número de simpatizantes que, en la actualidad, rondan los tres centenares en el municipio. La formación política lagunera sigue, así, la estela nacional y respalda los datos de la encuesta realizada por Metroscopia para el diario El País hace unas semanas, que indica que Ciudadanos sería el primer partido en intención de voto con un 28,9% si se celebrasen hoy elecciones, por delante del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE).

La portavoz municipal de Cs en La Laguna, Teresa Berástegui, explica que "en Canarias no tenemos un número concreto en cuanto a la intención de voto, pero sí es cierto que notamos una tendencia al alza en lo relacionado al número de afiliaciones al partido". De este modo, indica que en el último año "hemos notado una tendencia que antes no se daba: hay muchísimos vecinos que quieren formar parte de nuestro proyecto". La edil del Ayuntamiento de La Laguna recuerda que Canarias es la segunda comunidad autónoma en crecimiento de afiliados de Ciudadanos, solo por detrás de Cataluña.

Berástegui destaca la falta del proyecto de Coalición Canaria (CC), tanto en el Archipiélago como en La Laguna. "Los vecinos están notando ese problema y se están interesando por nuestro partido, que viene con muchas ganas, realizando una oposición consultiva en el municipio, proponiendo ideas, sacando adelante propuestas y, por supuesto, fiscalizando la actividad del Gobierno local, en nuestro caso", explica la concejal de Cs en el Ayuntamiento.

A pesar de todo el trabajo realizado, Teresa Berástegui lamenta el momento en el que Ciudadanos ha entrado a formar parte del Ayuntamiento de La Laguna. "Este mandato ha estado marcado por los problemas, por los escándalos y por la falta de estabilidad, y me da mucha pena que no se vean las cosas buenas que se hacen, porque hay cosas que se están haciendo bien", indica la edil. De este modo, recuerda que "en Cs valoramos todas aquellas iniciativas que sean positivas para el municipio, da igual quién las plantee. Tratamos de negociar qué es lo mejor para el municipio, como en el caso de los presupuestos municipales para 2018. No son los presupuestos ideales para Ciudadanos y por eso nos abstuvimos en la votación, pero también fuimos capaces de sacar adelante acuerdos muy importantes, como que no se suban los impuestos a los vecinos y se revisen todas las ordenanzas fiscales para eliminar todos los impuestos que sea posible y lograr que haya más transparencia en la Corporación municipal".

Teresa Berástegui indica que, en la actualidad, Ciudadanos trabaja en dos vertientes. Por un lado, y dentro del ámbito del Ayuntamiento, "tratamos de llevar a cabo una oposición con rigor y constructiva y trabajando día a día". Por otro lado, la edil indica que se están creando mesas de trabajo para que todos aquellos vecinos laguneros que lo deseen aporten sus ideas para sacar adelante un programa electoral "desde todos los puntos de vista, desde todos los barrios y desde todas las perspectivas", explica Berástegui, quien concluye que "es importante que el programa electoral no solo lo elaboren los cabezas visibles del partido, sino todos los vecinos porque así lograremos un proyecto firme, ilusionante y que va a gustar".