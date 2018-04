El alcalde no ve ningún motivo racional, ni política ni éticamente, para dimitir

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, aclaró ayer que no ve "ningún motivo racional, ni política ni éticamente, para dimitir", tal y como le han solicitado los partidos de la oposición: Unid@s se puede, Ciudadanos y Por Tenerife-Nueva Canarias, después de que haya sido llamado a declarar como investigado en el caso grúas el próximo lunes. Díaz afirmó que los partidos de la oposición han tratado de que su próxima declaración adquiera ante la opinión pública "los tintes más oscuros posibles". Así, manifestó que se ha insistido en asegurar que hay "indicios de comportamiento criminal" cuando la existencia de dichos indicios debe ser objeto de la investigación que realice la autoridad judicial, que será quien decida si hay que abrir o no un proceso judicial.

En el pleno de ayer se debatió una moción de urgencia presentada por Rubens Ascanio, María José Roca, Idaira Afonso y José Marrero, de Unid@s se puede; Santiago Pérez y Juan Luis Herrera, de XTF-NC; y el concejal no adscrito Javier Abreu para "pedir responsabilidad política ante las imputaciones vinculadas con el caso grúas". En concreto, pedían la dimisión del alcalde y mostraban su compromiso en favor de la regeneración política del municipio, que "debe pasar por la restitución de la normalidad jurídica y política del Gobierno local". Finalmente, esta moción no salió adelante, al contar con los votos en contra de CC, PP, PSOE y el concejal no adscrito Zebenzuí González.

Para Rubens Ascanio, la situación actual es "relevante" porque "no es frecuente que un municipio tenga al alcalde imputado por su labor en el mandato anterior y también al portavoz del grupo municipal [Antonio Pérez-Godiño]", matizó, y quiso dejar claro que la moción "no se trata de una estrategia política". El caso grúas investiga las presuntas irregularidades que se llevaron a cabo en el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública. Así, Ascanio añadió que en este asunto "nadie con responsabilidad política hizo nada ante esas presuntas irregularidades".

Por su parte, Santiago Pérez quiso liberar a Godiño de este caso, ya que, según aseguró, "cualquiera puede constatar que su participación fue superficial y ocasional, no así -continuó- la de José Alberto Díaz". Pérez dejó claro que todos los investigados tienen derecho a la presunción de inocencia, pero "hablamos de responsabilidad política".

En este sentido, José Alberto Díaz señaló que "la responsabilidad política no se ejerce únicamente para dimitir. Se ejerce diariamente en la gestión cotidiana, en el diálogo con los vecinos... La responsabilidad política no es una disposición cuya exigencia dependa enteramente de la voluntad de terceros". Además, agregó que "la responsabilidad política debe tener una base argumental sólida que no puede limitarse a generalidades como proclamar una regeneración política o señalar enchufismos y amiguismos".

Así mismo, el regidor lagunero criticó la actitud de los partidos Unid@s se puede y XTF-NC, señalando que, en su opinión, "han transformado la demanda judicial en un recurso de propaganda" y han "judicializado la política para proyectar una imagen de caos y parálisis".

Durante el pleno de ayer también se trataron otros puntos relacionados con el caso grúas que hacían referencia a una revisión realizada por el secretario sobre dos enmiendas del pleno de julio del año pasado, a petición de Santiago Pérez, en la que se votaron las conclusiones de la comisión de estudio del servicio de grúas y las enmiendas presentadas por Unid@s y XTF-NC, en las que el edil había pedido que el alcalde y Godiño no participaran por su vinculación en el caso. Así, el informe del secretario actual dio la razón al alcalde que fue quien permitió que participasen en ese momento. Las dos mociones salieron adelante, aunque, en este caso, la curiosidad de la jornada vino de la mano de la edil popular Susana Fernández, quien se abstuvo y no siguió la línea de voto de su partido, acordada previamente, cuyos compañeros votaron a favor junto con CC, PSOE y Zebenzuí González.