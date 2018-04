Unid@s, Cs y XTF-NC piden a Díaz que dimita al tener que declarar en el 'caso grúas'

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Ciudadanos (Cs) exigieron este martes al alcalde, José Alberto Díaz, su dimisión tras ser llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción Nº2 de La Laguna en calidad de investigado en el conocido como caso grúas. El regidor lagunero tendrá que prestar declaración el próximo lunes, 16 de abril, a las 10:00 horas.

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, explicó que presentará una moción con carácter de urgencia, en el pleno ordinario de este mes, que se celebrará el jueves, para pedir su dimisión, moción que espera poder presentar junto al resto de miembros de la Corporación local. Para el edil, "es necesario que el alcalde dé un paso atrás" en el ámbito político y recordó que, en estos momentos, Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna cuenta con el alcalde y el portavoz del grupo municipal, Antonio Pérez Godiño como imputados por este proceso, que trata de investigar las presuntas irregularidades en el servicio de gestión de retirada de vehículos de la vía pública.

Estas irregularidad fueron denunciadas el pasado año por Unid@s se puede y XTF-NC. El portavoz de este último partido, Santiago Pérez,aseguró que apoyará la moción de Unid@s para pedir la dimisión del alcalde, aunque considera que la mejor opción sería una moción de censura, para lo que ha puesto a disposición los tres votos de los concejales de su partido. Además, criticó que el PSOE no haga en La Laguna lo mismo que en Madrid, donde el partido ha presentado una moción de censura contra Cristina Cifuentes diciendo que existe una situación de emergencia y convocando a las demás fuerzas políticas a apoyarla para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

La portavoz de Cs, Teresa Berástegui también exigió la dimisión del alcalde y, en caso de que este no la presente, pidió al CC que lo cese inmediatamente, porque "La Laguna no se merece un alcalde bajo el que existe la sombra de la sospecha por presuntos delitos de corrupción política".

Tras las declaraciones de los miembros de la oposición pidiendo su dimisión, el alcalde insistió en que respeta las decisiones judiciales y mostró su convencimiento porque el servicio municipal de las grúas se llevó a cabo siguiendo la "absoluta legalidad". José Alberto Díaz recalcó que "no existe una condena judicial. He sido llamado a declarar en las diligencias previas y quienes quieren presentarlo como una condena judicial, no solo demuestran una ignorancia palmaria, sino una evidente mala fe cargada de cinismo". Así mismo, agregó que en el reglamento interno de CC no exite ninguna regla que pida la dimisión por ser llamados a declarar, al contrario de lo que ocurre en los de Podemos, Izquierda Unida o Cs. "Considerar y repetir que una declarar judicial, como testigo o investigado, prejuzga la inocencia o la culpabilidad de una cargo público o de un ciudada es jurídicamente "un disparate" y políticamente, "una indignidad", añadió.

Por su parte, primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Mónica Martín, se limitó a ratificar " absoluto respeto a las actuaciones y decisiones judiciales". Además, resaltó que "la dirección del partido a nivel regional conoce y sigue el caso y el grupo municipal actuará, como siempre, de acuerdo con las directrices que establezcan, democráticamente, los órganos competentes del partido y, como lo hemos hecho siempre, atendiendo al interés general de los vecinos de La Laguna".