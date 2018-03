Unid@s pedirá nuevas imputaciones en la investigación sobre el 'caso grúas'

Unid@s se puede presentará el próximo lunes un escrito en el Juzgado de La Laguna, encargado de investigar el conocido caso grúas, en el que solicitará nuevas imputaciones en este asunto. Entre las personas que según el portavoz de la formación, Rubens Ascanio, deberían ser llamadas a declarar como imputados se encuentra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. "Él fue el responsable de la privatización del servicio municipal de grúas y uno de los que auspició y mantuvo los tratos de favor a esas personas [los empleados que adquirieron la empresa]", afirmó Ascanio. Cabe recordar que durante el periodo que se investiga por presuntas irregularidades en el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública, Fernando Clavijo era el alcalde de La Laguna, y el actual regidor, José Alberto Díaz, era el concejal de Seguridad Ciudadana, área responsable del servicio de grúas.

En la tarde del pasado miércoles se conoció un auto de la Audiencia Provincial en el que se pedía a la juez que instruye el caso grúas, Celia Blanco, que llamase a declarar a José Alberto Díaz como investigado y con el que se estimaba el recurso de apelación presentado los concejales de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Juan Luis Herrera y Santiago Pérez, contra la providencia de la magistrada del pasado 14 de diciembre en la que rechazó llamar a José Alberto Díaz a declarar como investigado, al no haber firmado ninguno de los decretos que se investigan en este procedimiento, produciéndose, en este caso, una situación inusual, ya que es la segunda vez en la que la Audiencia Provincial desautoriza a la jueza y a la Fiscalía en este procedimiento, y porque interfiere en un proceso judicial que aún no ha concluido.

El caso grúas surgió tras la denuncia que presentaron Unid@s se puede y XTF-NC por presuntas irregularidades en el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública. Hasta ahora, el único miembro de la Corporación local lagunera imputado es el concejal Antonio Pérez-Godiño, que fue quien firmó los decretos que autorizaban el levantamiento de los reparos del interventor municipal para entregar un préstamo a la concesionaria de 120.000 euros y la prórroga del contrato, al encontrarse de vacaciones José Alberto Díaz.

Con la petición para declarar como investigado del alcalde lagunero, Rubens Ascanio ve cada vez más cerca "que se haga justicia". El edil en la oposición considera que "José Alberto Díaz, estando a las puertas de la imputación, debería tomar una decisión política para que su situación no afecte al Ayuntamiento de La Laguna". En este sentido, agregó que "en un caso así, lo mínimo que se le puede exigir al alcalde es que dé un paso atrás y que no perjudique a la Institución", pero, "lo que no es normal es que el portavoz del principal grupo de Gobierno esté ya imputado y que el alcalde vaya camino del mismo proceso de imputación. Eso no es beneficioso para nadie, empezando por la propia Coalición Canaria, porque no creo que sea adecuado que no tome ningún tipo de medidas ante una información tan relevante".

En este sentido, Ascanio recordó que "es inusitado que el portavoz del principal grupo de Gobierno (Antonio Pérez-Godiño) y el alcalde estén ahora mismo implicados y señalados, el primero por la jueza y el segundo por la Audiencia Provincial, como responsables de una serie de irregularidades en torno a la gestión del servicio de grúas y que Coalición Canaria siga ostentando, sin ningún inconveniente, el Gobierno de La Laguna sin que el Partido Socialista tome algún tipo de determinación y proceda a pedir algún tipo de responsabilidad".

Así mismo, Ascanio informó de que han solicitado también la declaración de varias personas "fundamentales" en este caso, como son: los trabajadores que denunciaron desde el primer momento las irregularidades en el servicio de las grúas o el propietario hasta 2011 de Autogrúas Poli S.L., José Padilla, que fue uno de los que señaló las irregularidades políticas que le habían afectado en lo personal y en lo económico.

Cabe recordar que José Alberto Díaz, tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial, aseguró sentirse tranquilo y que, a pesar de no estar de acuerdo con su parecer, respetaba la decisión y aclararía todo lo que tuviera que aclarar para demostrar que el servicio de las grúas se llevó a cabo siguiendo la legalidad.

El caso grúas fue archivado el pasado el pasado 15 de junio , aunque la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó su reapertura en noviembre, al considerar que la magistrada encargada de este procedimiento lo había archivado de manera "precipitada" y "sin practicar las diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables" según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.