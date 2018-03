"A veces siento vergüenza en los plenos; no voy a alimentar este circo mediático"

La concejal y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín, hace balance del actual mandato en el municipio en el que conforma gobierno con Coalición Canaria, una etapa que califica como "complicada", en la que su partido comenzó con cinco concejales y ha terminado con dos. La edil considera que ha salido reforzada tras los problemas surgidos en esta época y explica los proyectos llevados a cabo en sus áreas y los planes de futuro.

Hace unos dos años asumió las áreas que hasta ese momento gestionaba Javier Abreu, ¿cómo las encontró?

En general, en este mandato hemos intentado ir adecuando la Corporación a la nueva realidad social y económica del municipio. Encontramos que se había descuidado un poco algunas cosas. Por ejemplo, uno de nuestros grandes empeños, y que me hace especial ilusión culminar antes de que termine el mandato es la modificación sustancial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ese es un ejemplo claro porque se había quedado desfasada la plantilla de la Corporación con respecto a la realidad que encontramos en la calle. Eso se ha trasladado a las diferentes áreas, como Asuntos Económicos, que ha hecho un esfuerzo por cumplir con el periodo medio de pago; adaptar más el presupuesto municipal a la realidad que encontramos día a día en las calles. En Servicios Municipales exactamente igual, porque cuando afronté este área me encontré que todos los contratos estaban en su fecha límite y poner todos los contratos al día ha sido uno de los grandes esfuerzos que he tenido que afrontar.

Teidagua ha logrado congelar sus tarifas, ¿cuáles son los próximos retos que se plantea?

Ya hemos iniciado el procedimiento administrativo para la nueva ordenanza de las tarifas del agua para cumplir con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos.

¿Cómo continúa el proceso de la desaladora de Valle de Guerra después de ser declarada de interés general para el Estado?

Ahora es necesario que se firme el convenio de colaboración Estado-Canarias y que tengamos el dinero, y eso pasa porque se aprueben los presupuestos generales del Estado. Somos optimistas, hemos dado este primer paso que era muy importante, que es que fuera una obra de interés general y prioritaria para el Gobierno de Canarias, y eso hay que agradecerlo, porque hemos sido muy constantes en el seguimiento de este tema con el Consejo Insular de Aguas y la verdad es que ha habido predisposición por parte del consejero y del Cabildo. Estamos muy contentos porque el futuro del agua en La Laguna pasa por la desaladora.

Las tasas de desempleo continúan bajando en La Laguna, aunque sin llegar a los datos de antes de la crisis, ¿cómo trabajan para ayudar a este descenso?

Estamos relativamente contentos con los datos, porque no olvidemos que hemos pasado por una situación de crisis a nivel nacional que nos ha afectado a todos. Cuando me tocó gestionar el área de Desarrollo Local dimos un vuelco. A pesar de que los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo, iniciamos un montón de acciones dirigidas a los desempleados del municipio y hemos formado alrededor de 1.500 personas de forma gratuita cada año, lo que les posibilita tener mejores condiciones en su currículum y ser más competitivos dentro del mercado laboral. Siempre he sido muy cauta en celebrar la bajada de las cifras de desempleo, pero es cierto que si vemos las cifras de este mes con respecto al mismo periodo del año anterior, pues son 900 personas menos que están en desempleo y es un dato importante. Sigo siendo un poco crítica con el Servicio Canario de Empleo porque seguimos asistiendo a esa falta de cambio del modelo de trabajo, donde las políticas sean más activas y no solo de proyectos a través de planes de empleo, porque sí se consigue el apoyo a las familias durante seis meses, pero después no hay un seguimiento.

¿Habrá un impulso al mercado municipal este año?

María José Castañeda y yo creemos que es posible iniciar la obra del mercado sin esperar a esa obra global del barranco como se hizo con los Juzgados, que se acometió la obra de canalización solo en la zona que correspondía para poder ejecutar los trabajos. Entendemos que es posible también en el caso del mercado. Estamos preocupadas porque la instalación provisional ya lleva demasiados años en el Cristo. Entendemos la necesidad de que el mercado vuelva a su situación original y con una instalación más moderna y en esas negociaciones estamos con nuestro socio de gobierno en La Laguna, para intentar consensuar con el Consejo Insular de Aguas hacer la obra por fases, construir ya el nuevo edificio del mercado y, con posterioridad, seguir con el resto de la canalización del barranco de la Carnicería.

Hace unos meses concluyó su labor como presidenta de la gestora local del PSOE, ¿qué balance hace de esa etapa?

Es evidente que ha sido una temporada no grata para el PSOE en La Laguna. Que dos compañeros concejales de este Ayuntamiento decidieran alejarse de la disciplina del partido trajo como consecuencia que fueran expulsados del PSOE. En aquel momento, se me pidió que asumiera la responsabilidad de la gestora hasta que se conformara una nueva ejecutiva en el municipio, y lo hice con un grupo de compañeros para los que solo tengo agradecimientos porque me hicieron el trabajo muy fácil y creo que entre todos mantuvimos el partido trabajando para la ciudadanía y ejecutando el programa de gobierno que teníamos sobre la mesa y en el que creemos. Durante ese tiempo de gestora hubo una fantástica colaboración entre la gestora y el grupo municipal y seguimos trabajando en lo que es importante para nosotros, que es la ciudadanía. El balance creo que es positivo porque se acercó mucha gente al partido durante esa etapa. Ahora hay una nueva ejecutiva, la situación interna del partido en el municipio se ha estabilizado y me corresponde trabajar en el grupo municipal, y lo hago con el entusiasmo de siempre.

¿Cómo es su relación con Luis Yeray Gutiérrez?

Luis Yeray Gutiérrez es una persona que trabajaba mano a mano y era la persona de confianza de Javier Abreu, y llegada la triste época donde Javier Abreu se aparta de la disciplina del Partido Socialista, incluso comienza a trabajar con otras formaciones políticas más que con el partido donde libremente había decido estar, fue expulsado del partido y Luis Yeray en ese momento decidió seguir trabajando en el partido donde también libremente se afilió. Evidentemente yo no hice cambios en el grupo de compañeros que trabajaban en el Ayuntamiento y él se quedó trabajando con nosotros, y mantenemos una relación normal de trabajo, aunque trabaja más directamente con María José Castañeda en el área de Turismo.

¿Conocía los hechos sobre su altercado en los Carnavales?

No. Supongo que en su momento, cuando entró de la mano de Javier Abreu, como tenían más relación, lo habrán hablado, pero no lo sé. Es un problema personal de él y prefiero no hablar.

¿Confía en su gestión?

Es nuestro secretario general, así lo ha decidido la militancia de La Laguna y yo trabajo como portavoz del grupo municipal en concordancia con la Ejecutiva Local. Creo que van a hacer un excelente trabajo como ha hecho siempre el PSOE, siempre que no ha habido momentos convulsos como los que sucedieron hace poco. El PSOE en La Laguna no es un partido donde el hecho de que haya unas personas u otras modifique el trabajo del grupo. Aunque, evidentemente, el entusiasmo de las personas que están en primera línea hace que las políticas que se aplican tengan más éxito, pero creo en el trabajo en equipo.

El último pleno fue especialmente duro para María José Castañeda y para usted, ¿cómo vive estas situaciones?

Para nosotras los últimos dos años han sido muy complicados. No nos gusta la forma en la que se está desarrollando la actividad política en este mandato. Tuve la suerte de ser concejal en la oposición y no recuerdo asistir a la utilización por determinadas formaciones políticas de temas de todo tipo para obtener un objetivo. En este caso, el objetivo de determinadas formaciones políticas es gobernar en La Laguna a toda costa. A veces uno tiene que ser consecuente con los resultados electorales que ha tenido o con los pactos que se han dado en su municipio y trabajar en pro de la ciudadanía y ese objetivo de querer gobernar, que es lícito, no puede llevarte a que valga todo en política. La verdad es que no he entendido la forma de hacer oposición en este mandato y lo que hemos intentado tanto María José Castañeda como yo es no alimentar esta especie de circo mediático y de enfrentamiento verbal con organizaciones políticas con temas que a veces no llevan a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Tanto es así que, a pesar de estar sufriendo un calvario por el comportamiento de determinados concejales, hemos preferido estar en silencio porque somos mujeres fuertes.

¿Se han sentido apoyadas por la oposición?

No. Hace mella ver cómo compañeras de la Corporación que enarbolan la bandera feminista y la protección de los derechos no hayan dado una mínima muestra de apoyo a unas compañeras que lo estaban pasando mal por hechos de los que han sido testigos en algunas ocasiones, en el salón de plenos y fuera. No lo entendemos y no lo compartimos.

La relación tan tensa con Javier Abreu, ¿ya era así cuando él formaba parte del partido?

Mi relación con Javier Abreu siempre ha sido cordial y de respeto porque él era el portavoz del grupo municipal y el secretario general. Yo siempre he sabido estar en la posición en la que estaba, apoyando todos los temas en el grupo y a la cabeza de cualquier actividad y movimiento en el partido, colaborando con el resto de compañeros como iguales. Esa es la forma en la que yo entiendo la política y trabajar dentro del PSOE. Es cierto que Javier Abreu y yo somos personas muy diferentes y a lo mejor no compartimos esa misma forma de trabajo, pero las diferencias eran de ese tipo, y siempre las hemos mantenido en el seno interno. Nunca pensé que se fuera a producir ese alejamiento de Javier Abreu del partido y de los compañeros que le pedimos que por favor se mantuviera y siguiéramos trabajando en línea y ejecutando el programa. Sinceramente, nunca lo entendí, y a día de hoy sigo sin entenderlo, porque prefirió trabajar más, desde mi punto de vista, al servicio de algún partido de la oposición. Y llegó un momento en el que creo que decidió trabajar más por su interés individual y no por el interés general del PSOE en el municipio como hemos hecho quienes nos hemos quedado trabajando en esa línea.

¿Mantiene algún tipo de relación con Zebenzuí González?

No. Solo lo saludo cuando lo veo porque me considero una persona respetuosa. Zebenzuí González fue expulsado del partido y desde ese momento no hemos tenido ninguna relación con él. En su momento, le pedí como compañera del partido, como presidenta de la gestora y como portavoz del grupo municipal, que dejara su acta, pero es que además se lo pedí a título personal, por la relación que teníamos, porque me parecía lo más justo tanto para él como para su familia. Por eso no entiendo cómo se sigue especulando sin escucharnos. Incluso me referí a los colectivos feministas [en el pasado pleno]: si nadie ha hablado conmigo ni con María José Castañeda, por qué no nos van a creer. Se lo hemos pedido desde todas las esferas, hasta desde la privada, porque no entendemos esta situación y a quien ha perjudicado es al trabajo del equipo socialista, y pensar otra cosa para mí es un sinsentido. Pero lo que no vamos a hacer es ser acosadoras. Esa es una decisión individual del concejal hasta que las normas se cambien. Y lo que no vamos a convertirnos es en acosadoras porque nosotras lo hemos sufrido y no nos gusta, y entendemos que el acoso no debe practicarse.

¿Qué le parece que personas que pertenecen o han pertenecido al PSOE y que han formado parte de la coalición con CC ahora sean los más críticos con el pacto en La Laguna?

Me parece sorprendente. Es cierto que en el anterior mandato, a pesar de que hubo un debate intenso en el seno del PSOE, Javier Abreu fue el que más impulsó el que se produjera un pacto con Coalición Canaria. Recuerdo estos debates en el seno de la Ejecutiva Local, y él era el máximo defensor de que teníamos que gobernar en el municipio y hacerlo con CC porque se nos ofrecía esa oportunidad. Ver ahora cómo borra su discurso se me hace complicado. Es más, en su momento, cuando se produjeron los encuentros con diferentes formaciones políticas para conformar gobierno, recuerdo que María José Castañeda, Yeray Rodríguez, Zebenzuí González y yo le manifestamos que si era posible que él ostentara la Alcaldía con un pacto de izquierdas, que contara con nuestro apoyo. No fue así, y se firmó un acuerdo de gobierno que después, cuando nos quedamos María José Castañeda y yo, lo único que hemos hecho es respetarlo y seguir las directrices de nuestro partido en los ámbitos superiores. El PSOE está gestionando áreas muy trascendentes en el municipio y estamos dejando nuestra huella socialista en las políticas que se están desarrollando. Por ello, me es muy difícil entender cómo algunos borran el pasado y me es muy difícil entender que, por ejemplo, en el anterior mandato, las decisiones del gobierno municipal las adoptaban Javier Abreu y Fernando Clavijo, porque tenían una muy buena relación, según nos hacía saber Abreu, algunas como el caso grúas u otras que ahora están sonando. El resto de concejales del grupo socialista teníamos poca información porque nos confiábamos de que nuestro portavoz cerraba esos temas con Fernando Clavijo y lo hacía en el interés general de la ciudadanía y del programa político del Partido Socialista.

Este mandato ha sido uno de los más polémicos y parece que hay una percepción de desconfianza entre la ciudadanía, ¿cree que han sabido mostrar el trabajo que han llevado a cabo?

Si a los vecinos les llega esa imagen, lo entiendo, porque yo a veces estoy en el salón de plenos y me siento avergonzada. Y a veces pienso que cuando los vecinos nos miran en ese órgano, sentirán también vergüenza. Creo que María José Castañeda y yo hemos intentado poner seriedad a situaciones que seguimos sin entender. No vale todo en política. Creo que si se mira la trayectoria de María José Castañeda y mía, se ve que nos hemos centrado en trabajar y en no entrar en ese debate tóxico de dibujar una realidad del municipio que no es la realidad que palpamos el resto de la ciudadanía. No sé por qué algunos, con la necesidad de obtener su finalidad, dejan en entredicho a un municipio que debería ser la envidia de otros municipios, y dejan en entredicho el papel de la ciudadanía y del trabajo que se está haciendo, que es conjunto, porque el trabajo de una Corporación no es solo del gobierno, sino también de la coincidencia del gobierno con la oposición.

¿Cómo es su relación con el alcalde? ¿Cómo ha sido el trabajo durante el mandato?

Tenemos una relación de respeto. Hemos llegado a un consenso en el que nos íbamos a dejar trabajar en nuestras áreas con cierto margen de confianza y en los grandes temas que hay que consensuar nos hemos sentado a hablar, como con el Plan General o el presupuesto. Evidentemente, yo no comparto nada del ideario de CC y el presupuesto municipal que hemos aprobado no es el que hubiera aprobado el PSOE, pero es el presupuesto municipal objeto de un consenso entre las dos formaciones que gobiernan y, además, puedo decir con satisfacción que el grupo municipal socialista, dentro de ese presupuesto, hemos cumplido los objetivos que nos planteamos. Pero ese es el juego de la política y hay que saber moverse en el escenario en el que tienes que trabajar y siempre priorizando en el interés del ciudadano y en el interés general. Evidentemente a mi no me gusta CC, pero tampoco el Partido Popular y tampoco me gustan a veces los mensajes demagógicos que lanza Unid@s se puede sabiendo que no son ejecutables en el municipio en estos momentos. Por eso, cada uno trabaja en unas siglas políticas diferentes y lo bonito e interesante es saber agruparnos todos para lograr los objetivos generales. "

¿Le incomodan los movimientos de la Ejecutiva insular para promover la moción de censura en el municipio?

No. Para mí, que haya diferentes posiciones dentro de un partido es sano y constructivo. A lo mejor, cuando el secretario general, y la ejecutiva, hizo esas declaraciones le faltaba información más real y cercana de lo que está ocurriendo con el PSOE en el municipio y parece que ese debate ya no está en la calle. Lo que está claro es que nosotras seguimos trabajando y aplicando en nuestras políticas las huellas socialistas y estaremos a lo que los órganos del partido y la militancia digan. Creo que ha habido un cambio dentro del PSOE donde el papel fundamental lo juega la militancia y para mí es importante.

Ha sido un mandato complicado, ¿le quedan fuerzas para ser la próxima candidata?

La verdad es que creo que este mandato complicado me ha hecho crecer como persona, como política. He aprendido muchísimo. Creo que he madurado políticamente estos dos años como no lo había hecho antes porque el nivel de responsabilidad es muy elevado. Con los compañeros del PSOE he notado ese calor, apoyo y trabajo conjunto que me hace seguir ilusionada como el primer día y, respecto a las candidaturas, ya se verá. Lo importante no son las personas que vayan al frente de la candidaturas sino los equipos. Y mientras esté en este partido voy a trabajar con el candidato que esté al frente y con los equipos que estén en ese momento. Ser alcaldesa del municipio sería un orgullo y muy ilusionante para mí, pero en cualquier sitio donde esté trabajando lo disfruto igual.

¿Cambiaría algo de su gestión durante este mandato?

Nos hubiera gustado haber tenido herramientas dentro de la Corporación para que la RPT ya se hubiera modificado, tener más personal para afrontar más proyectos, que los contratos hubieran estado al día, no encontrar tantas cosas que en el pasado se descuidaron para poder haber ido más rápido en el impulso de nuevos proyectos y nuevas políticas, pero las circunstancias se han dado así. Para nosotros es un orgullo haber contribuido a cambiar todas esas cosas y espero que al finalizar el mandato tengamos muchas de ellas resueltas.