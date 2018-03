Denuncian al propietario de un local del Cuadrilátero por presunto acoso sexual

Decenas de mujeres han denunciado a través de las redes sociales el presunto acoso sexual por parte de un empresario de la noche lagunera hacia sus empleadas y mujeres que asistían a realizar entrevistas de trabajo en el local. Así, desde el pasado lunes, la cuenta de Facebook de una chupitería ubicada en la zona del Cuadrilátero se ha inundado de comentarios de jóvenes que muestran su rechazo hacia la actitud de esta persona con la frase: "En este establecimiento se cosifica, se agrede, se acosa sexualmente y se vulneran los derechos de las mujeres. ¡Cuidado!", una manera en la que las personas que han presenciado actitudes machistas pretenden alertar a otras mujeres para que eviten formar parte de este negocio.

Según adelantó Radio Club Tenerife, la Policía Nacional ha confirmado que existe una investigación abierta contra el dueño del local después de que una mujer presentara una denuncia por un presunto caso de acoso sexual, mientras que este último ha asegurado que el caso se encuentra en manos de sus abogados.

Entre los comentarios que las mujeres han realizado en las redes sociales para criticar la actitud del empresario, se encuentran casos de jóvenes que han decidido publicar su experiencia personal.

De esta manera, algunas jóvenes aseguran que el hobbie del dueño es "incomodar y molestar a cualquier chica que se le meta entre ceja y ceja, con intenciones sexuales. Si le gustas te propondrá darte copas gratis (que hará él mismo) a cambio de que respondas a preguntas subidas de tono, por no hablar de lo suelta que tiene la mano". Y otras aseguran que el precio que hay que pagar a cambio de trabajar en ese lugar es "caro", ya que el sueldo "no es el prometido" y "no es cómodo trabajar allí", además de señalar que las entrevistas de trabajo no son cómodas y las preguntas son poco frecuentes, como por ejemplo, "¿a ti te molestaría que me rozara contigo por detrás mientras atiendes la barra?".

De hecho, Radio Club destaca la conversación de una joven durante una entrevista laboral en esta empresa en la que solo se interesaron por su físico y que fue advertida por parte del empresario de los comentarios que se hacían de él pero "que no le hiciera caso" u otra a la que le preguntaron si tenía inconveniente en bailar desnuda detrás de la barra, asegurando que algunas jóvenes se negaron a aceptar el puesto de trabajo por consejo de las propias camareras que trabajaban en el bar. Además, la emisora señala que estos casos se han dado también entre jóvenes menores de edad.

Entre las clientas también existen comentarios de jóvenes que aseguran que recibieron propuestas indecentes y comentarios inapropiados mientras estaban en el recinto, incluso en presencia de sus parejas o aprovechando momentos en los que se quedaban a solas.