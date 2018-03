Martín y Castañeda denuncian que han sido acosadas por Abreu en los plenos

Las dos concejales socialistas del Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda, denunciaron el pasado lunes, durante la celebración del pleno ordinario del municipio, haberse sentido acosadas en diferentes ocasiones por su excompañero de partido, Javier Abreu. Así lo anunciaron durante el debate de una moción presentada por Unid@s se puede y XTF-NC para reiterar el rechazo a cualquier connivencia con el concejal expulsado del PSOE, Zebenzuí González, pedirle nuevamente que entregue su acta y manifestar la voluntad de hacer cumplir con el contenido del II Plan de Igualdad, un debate que no contó con su presencia ya que el concejal abandonó el salón de plenos justo antes de que comenzase dicho punto.

En este caso, el equipo de Gobierno había presentado una enmienda de sustitución en la que se añadía un punto para mostrar el rechazo a cualquier acto, comportamiento o expresión machista, especialmente si tales conductas provienen de un concejal del Ayuntamiento, siendo esta rechazada por la oposición, por lo que solo se aprobó la moción de Unid@s y XTF-NC. Sin embargo, la exposición de motivos de la enmienda de sustitución generó un debate en el salón de plenos, ya que en ella se hacía referencia a comentarios realizados por otros dos ediles: Javier Abreu y Santiago Pérez, este último cuando al finalizar una de sus intervenciones en un pleno anterior dijo: "De eso nada, monada", dirigiéndose a la nacionalista Candelaria Díaz.

Tanto Carmen Julia Pérez -proponente de la moción por parte de XTF-NC- como Santiago Pérez rechazaron que el equipo de Gobierno quisiese comparar los mensajes escritos por el exedil socialista con las declaraciones del portavoz del Por Tenerife, "por las que pedí perdón", algo que Santiago Pérez tachó de "ruindad".

Por su parte, Javier Abreu insistió en que para CC y PSOE, el voto de Zebenzuí González es necesario y, por ello, "lo han intentado proteger y cuidar durante este tiempo, incluso con esta enmienda que no dice más que bazofia".

Con el turno de palabra en manos del PSOE, Mónica Martín decidió aclarar su postura en este asunto, después de asegurar que tanto ella como María José Castañeda habían pasado un mal momento tras escuchar la intervención vecinal, en la que la portavoz del colectivo Harimaguada aseguraba que "las fotos de Zebenzuí González en el salón de plenos con los concejales del PSOE y CC sentados, mientras los miembros de la oposición muestran su rechazo a su presencia, son patéticas. Son una evidencia de quienes permiten, como testigos mudos, que Zebenzuí aún mantenga su acta de concejal".

Así, Martín manifestó que "oír a la representante de la plataforma sentenciar cosas sin haber hablado con nosotras me ha hecho sentir que no soy una mujer a proteger por los colectivos feministas con los que he trabajado muchos años". En ese momento, Martín aseveró que tanto ella como María José Castañeda "nos hemos sentido acosadas en este salón de plenos en innumerables ocasiones por Javier Abreu. Lo hemos dicho, hemos parado una sesión plenaria para que el alcalde pusiera orden y, además, lo han oído mis compañeros, aunque algunos hayan hecho oídos sordos, al igual que los colectivos feministas cuando nos han oído manifestarlo". Una actitud que, según explicó, se ha repetido en otros lugares. Además, "hace pocas sesiones plenarias, Javier Abreu también arremetió contra un compañero del Partido Socialista en La Laguna, cometiendo hacia él, delante de algunas personas, aunque el pleno estaba suspendido, un comentario bastante hiriente sobre su orientación sexual", manifestó.

La edil socialista explicó que todos esas situaciones han sido silenciadas porque "estamos cansadas del circo mediático al que asistimos pleno tras pleno, estamos centradas en nuestro trabajo y en nuestra responsabilidad como concejales de esta Corporación y porque no queremos entrar en la venganza personal de determinados concejales a los que no les salió bien su jugada individual para mantenerse en política".

Mónica Martín insistió en que han solicitado en diferentes ocasiones a Zebenzuí González, tanto de forma privada como pública, que entregue su acta de concejal e insistió en que no desea contar con su voto, al igual que tampoco "queremos el apoyo de los concejales que han sido desleales con nuestro partido, en el que estaban militando libremente y que, por intereses personales, decidieron dejar la disciplina del partido y votar con otros partidos en contra del PSOE".

En cuanto a por qué no se levantan en el pleno en protesta por la presencia de González, Martín aclaró que "hemos hecho todo lo que podíamos hacer, le hemos pedido el acta pero es una decisión personal, pero no vamos a convertirnos en acosadoras".

Por su parte, María José Castañeda quiso dejar claro que las intervenciones de Javier Abreu en el asunto sobre Zebenzuí González hacen referencia a una cuestión "de venganza" y no de feminismo ni de machismo.