Reabren parcialmente las piscinas de Bajamar y la Punta tras el temporal

Las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo reabren de manera parcial tras los trabajos de mejora que se hicieron necesarios tras el paso de la tormenta Emma hace dos semanas por la Isla y que dejó diversos problemas tras de sí a lo largo de todo el municipio. El fuerte oleaje que trajo aparejado este temporal ocasionó desperfectos en estas dos zonas de la costa lagunera y los operarios de Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna han trabajado a lo largo de los últimos días para que estos espacios puedan recuperar su estado habitual.

La piscina de Punta del Hidalgo, los dos vasos grandes de Bajamar y la infraestructura más pequeña que allí se encuentra ubicada han abierto de manera parcial en días pasados puesto que aún se mantienen algunos accesos cerrados, donde se tienen que llevar a cabo algunas mejoras. Los trabajos que aún quedan por realizar se encuentran incluidos en el actual contrato para el servicio integral de mantenimiento, conservación y mejora de las piscinas laguneras y que aún se encuentra en vigor.

Los trabajos se han tenido que realizar en varias fases porque el oleaje ha continuado siendo fuerte en esta zona de costa durante buena parte de estas dos semanas. De este modo, a pesar de la reapertura de las piscinas, las banderas rojas y amarillas han ondeado durante los últimos días, indicando que el baño no es aconsejable, no tanto por el estado de los vasos sino por la bravura del mar. No obstante, hoy mismo ya ondeó durante buena parte del tiempo la bandera verde.

A pesar de la fuerza del temporal contra la costa lagunera, los daños ocasionados por Emma en la zona de piscinas en Bajamar y Punta del Hidalgo no han sido mucho más graves que lo que suele ser habitual durante un episodio de marejada que afecta a la costa lagunera. Así, los trabajos se han centrado en la reposición de barandillas y losetas y en la limpieza de los diferentes vasos y de la zona en general de baño y ocio.