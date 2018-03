Luis Yeray Gutiérrez: "No voy a dimitir, la condena fue por una cuestión personal"

El secretario general del PSOE en La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, aseguró este viernes que no va a dimitir por la pelea en la que se vio involucrado hace 14 años y que ha salido a la luz recientemente, puesto que "no se trató de una cuestión política ni del partido, sino que fue un hecho personal". En este sentido, Gutiérrez aclaró que informó a su partido de este incidente desde que entró como militante en 2009 y nunca le comentaron que hubiese ningún problema.

Los hechos se remontan a los Carnavales de 2005, cuando Luis Yeray Rodríguez estaba de fiesta con un grupo de amigos. "Una de nuestras amigas se sintió acosada por un chico de otro grupo y, al intentar defenderla, se formó una pelea de más de 20 personas", señala. Ese incidente tuvo lugar en un lateral del Parlamento y, con motivo de la pelea multitudinaria, se rompió una puerta del inmueble. En esa pelea se lesionó a un joven que, "posteriormente, se identificó como Policía Nacional", según explicó el portavoz del PSOE lagunero.

El juicio se celebró en 2006 y en él se condenó a Luis Yeray Gutiérrez y dos amigos involucrados en los hechos. Así, el portavoz del PSOE manifestó que "aunque en un primer momento la Policía tomó los datos de más personas, finalmente el agente solo identificó a los que llevábamos los disfraces más llamativos –en su caso iba disfrazado del personaje de Toy Story Buzz Lightyear–". La condena fue de unos dos meses de prisión para cada uno; el pago del costo de la puerta, que ascendía a unos 911 euros; y una indemnización al agente de 1.465 euros, que tuvieron que hacer frente entre los tres condenados.

En este sentido, Luis Yeray Gutiérrez negó haber entrado en el Parlamento, aunque asumió su responsabilidad en el asunto. Así informó de que nunca ha escondido o negado estos hechos. "Siempre me he arrepentido y me sigo arrepintiendo de eso, pero no me voy a estar fustigando todavía", señaló, a la vez que quiso dejar claro que "mi hoja de antecedentes penales está limpia".

En el momento de la trifulca, Luis Yeray tenía apenas unos 20 años y, en esa época, "no tenía ningún tipo de vinculación con el partido ni con la política. No había entrado ni en las Juventudes Socialistas ni siquiera pensaba en formar parte de la política", señaló. Por lo que "este asunto no tiene más recorrido".

El secretario general del PSOE lagunero tiene claro que este hecho "se ha filtrado de manera intencionada para intentar hacerme daño, y sé perfectamente por parte de quién viene", aunque prefirió no hacer público el nombre de la persona. El socialista señaló que en su vida hubo un antes y un después de ese momento. "A partir de ahí seguí estudiando, me formé, crecí personal y profesionalmente, y no he vuelto a tener otra condena ni he estado involucrado en un hecho parecido", concluyó.