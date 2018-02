Condenado a seis meses de prisión por maltratar a su perro atado en la azotea

La Justicia ha condenado recientemente a un vecino de San Cristóbal de La Laguna a seis meses de prisión por un delito de maltrato continuado por dar una paliza a su perro al que mantenía atado sin agua ni comida en la azotea de su vivienda. El acusado solo entregó al animal a una protectora después de saber que había sido grabado por unos vecinos pegándole y arrastrándole por el cuello.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2015 en una vivienda de La Cuesta. La sentencia a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife consideró probado que esta familia había mantenido al perro, que fue bautizado tras su rescate con el nombre de Campeón -, atado en la azotea de su casa desde al menos el año 2000. El can no tenía identificación y vivía en un espacio que no cumplía con las mínimas condiciones higiénico-sanitarias y sus dueños no le proporcionaban ni agua ni comida suficiente y tampoco asistencia veterinaria.

Debido a los años de maltrato, el animal enfermó y casi no podía ponerse en pie. El fallo recoge que el acusado "con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinaba patadas al perro con el fin de que se levantara, lo alzaba y lo dejaba caer al suelo, y lo arrastraba cogiéndole de la cadena a la que estaba atado".

Uno de sus vecinos grabó la escena y lo envió a varias protectoras que se personaron en la vivienda para exigir al dueño que les entregara al animal. El condenado, después de saber que había sido grabado, les entrega al animal aunque niega los hechos.

Dos protectoras deciden llevar el caso a los tribunales y finalmente el Juzgado de San Cristóbal de La Laguna ha condenado a su dueño por un delito continuado relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos a seis meses de prisión. Además, la sentencia le inhabilita durante dos años para la tenencia y el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

La sentencia también condena a su dueña por un delito leve de maltrato animal a pagar tres meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros y también la inhabilita para la tenencia de animales.

Además, los condenados deberán indemnizar a las asociaciones El Club de la Huella y Sano y Salvo con una cantidad de 948 euros en concepto de responsabilidad civil.

Campeón después de ser rescatado fue acogido por una nueva familia con la vivió un año y medio más antes de fallecer, debido a los problemas de salud que presentaba tras pasar casi toda su vida sin control veterinario.