Una copa de vino para los mayores

Medio centenar de mayores laguneros brindaron ayer con una copa de vino para entrar en calor después de una fría mañana en la que visitaron la bodega Cumbres de Abona, en Arico, para conocer el proceso de producción de los vinos y la realidad del sector primario isleño. Esta iniciativa ha sido organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Bienestar Social, y Asaga (Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias) y se llevará a cabo todos los viernes hasta finales de mayo. Está previsto que participen alrededor de 540 mayores de La Laguna.

Los asistentes, miembros de las asociaciones Cristo del Pilar y La Ternura, de Taco, fueron recibidos en Arico por la presidenta de Asaga, Ángela Delgado; el alcalde lagunero, José Alberto Díaz; y las ediles de Bienestar Social y Hacienda, Flora Marrero y Candelaria Díaz, respectivamente, quienes los acompañaron en la visita. Ángela Delgado contó a los mayores que están "muy ilusionados" con esta iniciativa, con la que no solo quieren mostrar las bodegas, sino el resto de empresas agrícolas, como las queserías, para que la gente conozca lo que se está haciendo en Canarias, y la calidad de los productos isleños. "Ustedes son los sembradores de la cultura canaria y esperemos que eso no se nos muera", agregó, a la vez que invitó a los asistentes a realizar cualquier crítica sobre lo que no les gustase de la visita con el fin de mejorarlas para las siguientes. Aunque los mayores parecían muy contentos con todos los puntos de la visita, que solo se vio empañada por la lluvia, que parecía que había viajado con ellos desde La Laguna.

Por su parte, José Alberto Díaz elogió calurosamente tanto el programa de Asaga, "en el que participarán muchas asociaciones laguneras durante este año" como la propia bodega Cumbres de Abona. "Es fundamental difundir nuestros productos agrícolas, porque el sector primario es vital económica, social y paisajísticamente, y porque solo puede amarse y valorarse lo que se conoce de verdad", aseguró el regidor.

Los mayores también fueron recibidos por el presidente de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, Manuel Marrero, quien les explicó un poco sobre la historia de la compañía, que se creó en 1988, debido al deterioro que sufría el sector vitivinícola en la zona, convirtiéndose en la primera bodega comarcal de la Isla. El primer vino se produjo un año después y, poco a poco, el sector se fue recuperando y hoy en día "goza de buena salud económica", manifestó. De hecho, la entidad lleva tres años de superávit de 600.000 euros. En la actualidad, está conformada por 720 socios que entregan sus cosechas para la producción de los caldos.

Marrero explicó que Cumbres de Abona es una de las bodegas "más laureadas de Canarias". Además de vino, la instalación cuenta con un restaurante con capacidad para más de 600 personas, hay un viñedo propio y 22 hectáreas de olivo, ya que Cumbres de Abona también produce su propio aceite virgen extra, llamado Oleoteide. En este caso, la producción de aceite este año ha llegado a los 8.000 litros, el doble que el año pasado. Así mismo, según la temporada también aprovechan para cultivar papas, hortalizas o frutas.

En cuanto a la apertura de las bodegas para recibir a los mayores laguneros, Manuel Marrero explicó que "estas son las mejores excursiones, para que los canarios sepamos lo que tenemos aquí".

En la visita por la instalación, los asistentes estuvieron acompañados por la técnico de la bodega, Sara Pérez, quien les enseñó desde el proceso de embotellamiento, hasta la sala de ventas o la almazara, donde se produce el aceite.

En la actualidad, todo el proceso de producción y embotellamiento del vino se realiza de forma automática y apenas hacen falta unas tres personas, al contrario que antaño, como recordaban algunas de las mayores asistentes, cuando se pisaban las uvas. Es un proceso bastante rápido, de hecho, en cada jornada de trabajo se pueden embotellar entre 8.000 y 9.000 botellas de vino.

La bodega cuenta con tres marcas de vino: Cumbres de Abona, Flor de Chasna y Testamentos. El más popular de todos es el blanco afrutado Flor de Chasna que, según explicó la técnico, se encuentra agotado; por lo que, aunque algunos de los visitantes iban con la intención de comprar una de estas botellas, solo pudieron degustar otros caldos de la compañía, como el Flor de Chasna Pasión, un semiseco que es la novedad de este año. Además de este vino, la visita también incluyó una degustación final de un Cumbres de Abona Tinto y Testamento Malvasía Aromático Dulce, acompañado por unos aperitivos, que sirvió para culminar una jornada en la que los mayores pudieron pasar un día diferente conociendo las peculiaridades de los caldos.