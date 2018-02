Los vecinos preparan la celebración de un Carnaval de Día para el sábado

Un grupo de vecinos del centro de La Laguna prepara la celebración de un Carnaval de Día para el próximo sábado, 24 de febrero. El acto dará comienzo a las 12:00 horas y el punto de encuentro será la plaza de la Concepción, aunque los participantes también se darán en otras calles de la ciudad.

Esta actividad surgió hace ya algunos años, cuando algunas familias laguneras con hijos pequeños decidieron salir disfrazados por las calles laguneras puesto que el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife les parecía "agobiante". "Hace dos años ya organizamos un concurso de disfraces, pero el mal tiempo y la fecha elegida provocó que no acudiera mucha gente", comenta uno de los vecinos que participó en esta actividad. Sin embargo, este año decidieron realizar una encuesta a través de las redes sociales para elegir la mejor fecha posible y han conseguido que casi 850 personas hayan asegurado que acudirán a través de Facebook.

Uno de los promotores de esta actividad indica que ha avisado al Ayuntamiento de que el número de vecinos interesados en participar en esta actividad es cada vez mayor. "Lo hice para que de alguna forma tuviesen constancia del movimiento que se está generando", indica el lagunero, quien añade que la Corporación municipal le informó de que no habían recibido ninguna solicitud para el evento". No obstante, uno de los precursores de este Carnaval de Día asegura que, "desde mi punto de vista no tengo obligación de registrar una solicitud para organizar ningún evento ya que realmente yo no estoy organizando, solo proponemos que la gente salga a pasear y a disfrutar de la ciudad disfrazado". Asimismo, también se cuestiona si "¿hay que pedir permiso para salir disfrazado a la calle? En general mi duda surge del hecho de que pienso que es el Ayuntamiento quien, a la vista de un movimiento vecinal imprevisto, debe de tener capacidad de reacción, atender ese movimiento, darles soporte y facilitar la seguridad y la limpieza".