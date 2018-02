"De eso nada, monada". Ese ha sido el último comentario que ha suscitado polémica en el pleno municipal de La Laguna. Desde hace algunos meses, la confrontación entre el equipo de Gobierno (CC-PSOE) y la oposición ha generado momentos de tensión que, en algunos casos, han dado lugar a recesos de casi una hora de duración. Durante el último pleno, celebrado el pasado jueves, los protagonistas de uno de los momentos de mayor crispación fueron la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, y el edil de Por Tenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez, quien se dirigió a la nacionalista con la expresión "monada".

Durante su intervención en el pleno, el concejal Santiago Pérez solicitó que el equipo de Gobierno no lleve a cabo más "maniobras de distracción", ni "bromas" y, "sobre todo, no nos utilicen a nosotros como figurantes dentro de una estrategia que ustedes solos decidieron y que anunciaron ante los medios de comunicación antes de comentarla con nosotros. De eso nada monada". Ante este comentario, la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, a la que se estaba refiriendo Pérez durante su intervención, solicitó que el edil de Por Tenerife-Nueva Canarias retirara la frase puesto que "lo de 'monada' me parece, además, un comentario machista".

Este suceso tuvo lugar durante el debate generado en el pasado pleno municipal en relación al quinto punto del orden del día. Este aspecto se centraba en la propuesta de la Concejalía de Urbanismo para el proyecto de modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) y que se posibilite, así, la limitación de los usos de estaciones e instalaciones de gas natural en el municipio. Finalmente, esta propuesta no se pudo llevar adelante puesto que no consiguió la mayoría absoluta para poder iniciar los trámites.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, indicó ayer en sus perfiles de las redes sociales que "una vez más se demuestra que, cuando se hace necesario insultar y menospreciar, lo que falta son argumentos" y cuestionó que "esos que etiquetan y critican creyéndose en posesión de la verdad y nos dicen cómo hay que ser y pensar, ¿admiten lo mismo para ellos?". Acompañó estos comentarios con un vídeo en el que se puede ver el momento exacto en el que Santiago Pérez interviene en el pleno municipal.

Estos comentarios se producen tras la tormenta que aún colea a raíz de los comentarios machistas enviados por el concejal Zebenzuí González a través de Whatsapp y que se hicieron públicos el pasado mes de septiembre. Desde entonces, los grupos de la oposición lagunera (Unid@s se puede, Partido Popular, Ciudadanos y Por Tenerife-Nueva Canarias, además de dos concejales no adscritos) han llevado a cabo acciones de protestas al inicio de los plenos puesto que solicitan que González entregue su acta de concejal.

Por Tenerife presentó una moción durante el último pleno en la que proponía conocer el voto de Zebenzuí González antes de decidir el de sus ediles. Así, la moción señala que hasta que el edil no adscrito entregue su acta como concejal, después de haber sido expulsado del PSOE por emitir comentarios machistas en un grupo de Whastapp, sea este quien primero manifiesta su intención de voto en las sesiones plenarias. No obstante, el secretario del pleno mostró su disconformidad con esta moción y aclaró que "el abandono de un grupo político municipal no implica la pérdida de la condición de concejal y de su mandato representativo".