Santiago Pérez llama "monada" a Candelaria Díaz, quien le solicita que rectique

"De eso nada, monada". Ese ha sido el último comentario que ha suscitado polémica en el pleno municipal de La Laguna. Desde hace algunos meses, la tensión entre el equipo de Gobierno (CC–PSOE) y la oposición ha generado momentos de tensión que, en algunos casos, han dado lugar a recesos de casi una hora de duración. Durante el último pleno, celebrado el jueves8 de febrero, los protagonistas de uno de los momentos de mayor crispación fueron la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, y el edil de Por Tenerife–Nueva Canarias, Santiago Pérez, quien se dirigió a la nacionalista con la expresión "monada".

Durante una de sus intervenciones, el concejal Santiago Pérez solicitó que el equipo de Gobierno no lleve a cabo más "maniobras de distracción", ni "bromas" y, "sobre todo, no nos utilicen a nosotros como figurantes dentro de una estrategia que ustedes solos decidieron y que anunciaron ante los medios de comunición antes de comentarla con nosotros. De eso nada monada". Ante este comentario, la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, a la que se estaba refieriendo Pérez durante su intervención, solicitó que el edil de Por Tenerife–Nueva Canarias retirara la frase puesto que "lo de ´monada´ me parece, además, un comentario machista".

Este suceso tuvo lugar durante el debate generado en el pleno municipal en relación al quinto punto del orden del día. Este aspecto se centraba en la propuesta de la Concejalía de Urbanismo para el proyecto de modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) y que se posibilite, así, la limitación de los usos de estaciones e instalaciones de gas natural en el municipio. Finalmente, esta propuesta no se pudo llevar adelante puesto que no consiguió la mayoría absoluta para que se puedan iniciar los trámites.