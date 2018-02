Martín reclama que el Cabildo asuma la gestión del albergue de Valle Colino

La próxima sesión del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, prevista para este jueves, debatirá una moción sobre el futuro del albergue comarcal Valle Colino y la posibilidad de que sea el Cabildo de Tenerife quien asuma su titularidad y gestión.

A propuesta del equipo de gobierno, la iniciativa se plantea como una vía de solución al conflicto de competencias que en la actualidad está dificultando el correcto funcionamiento administrativo de estas instalaciones dedicadas a la recogida y protección de animales en el área metropolitana.

La primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad, Mónica Martín, ha recordado que Valle Colino no solo presta servicio al municipio de La Laguna; también lo hace a Santa Cruz, Tegueste y El Rosario. Dadas las dificultades burocráticas surgidas para que estas cuatro administraciones se hagan cargo de los gasto de mantenimiento del albergue, estima la edil que es "urgente y prioritario que de una vez por todas el Cabildo asuma la gestión de un servicio de ámbito comarcal".

Martín ha señalado que la Corporación insular ya hace esto en otras partes de la isla, como es el caso del albergue de Tierra Blanca, que da servicio a los municipios del sureste, o en el albergue de La Guancha. "Entendemos que es jurídica y administrativamente viable", ha dicho la concejal, para añadir que el Cabildo "no puede mirar para otro lado, no debe eludir sus obligaciones de colaboración solicitada por cuatro municipios por una cuestión de incompetencia política o de falta de interés, ya que no se trata de un problema presupuestario".

La moción de la primera teniente de alcalde recoge, asimismo, el compromiso de los cuatro ayuntamientos aludidos de abonar al Cabildo "todo el coste que sea necesario para asegurar el bienestar de los animales abandonados en sus municipios". La propuesta también plantea que el Cabildo realice obras de ampliación y mejora en el albergue, así como la firma de un convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento se compromete a abonar los gastos derivados de la gestión de los animales abandonados en el municipio.

La moción que presentará el grupo municipal socialista ya ha sido propuesta con anterioridad por los cuatro ayuntamientos del área metropolitana. Hace algo más de una semana, los cuatro consistorios pidieron al Cabildo de Tenerife que asumiera la gestión del refugio comarcal de animales de Valle Colino para poder salvar este servicio, después de que la presidenta de la Fecapap, Adriana Naranjo, denunciara que la instalación está al borde del colapso porque ni La Laguna ni Tegueste han abonado la anualidad correspondiente al año 2017.