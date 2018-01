Cs critica que el Gobierno local "descuida" los asuntos municipales

La portavoz de Cs, Teresa Berástegui, critica que "Coalición Canaria (CC) y el PSOE no solo no están sabiendo gestionar, sino que encima están descuidando los asuntos municipales". Además, la edil pregunta al equipo de Gobierno "¿cuándo piensa llevar al pleno la infinidad de asuntos pendientes que han quedado por tratar por su falta de planificación?". Así, afirma que "las pifias y la ineptitud de CC y PSOE no solo son motivo de vergüenza y escándalo para el municipio, sino que también están provocando que muchos asuntos municipales estén a día de hoy paralizados".

"El escándalo a raíz de las declaraciones del exconcejal del PSOE, Zebenzuí González; el conflicto con los trabajadores de limpieza de escuelas y dependencias municipales; o el maltrato a la Policía Local, son solo algunos de los ejemplos más recientes", apunta Teresa Berástegui.