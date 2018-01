Luis Yeray Gutiérrez, elegido secretario general de la Ejecutiva local del PSOE

Luis Yeray Gutiérrez fue elegido ayer nuevo secretario general de la Ejecutiva municipal del Partido Socialista (PSOE) en La Laguna. La candidatura encabezada por el que en 2013 fuera elegido secretario general de las Juventudes Socialistas fue apoyada por el 87% de los militantes socialistas, que se dieron cita durante la asamblea extraordinaria convocada para la mañana de ayer en el Centro de Eventos Sánchez Bacallado, en Guamasa. Además, la única lista al Comité insular, encabezada por Manuel J. Armas, obtuvo un apoyo del 94%.

La elección de Luis Yeray Gutiérrez como secretario general lagunero pone fin, así, a la gestora gestora que Ferraz ordenó crear en el mes de mayo de 2016 tras la destitución de Javier Abreu como líder de la anterior Ejecutiva municipal. Tras el cierre de la votación, Gutiérrez habló sobre la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y sentenció que "siempre que se plantee esta posibilidad, vamos a exigir que sea nuestra compañera Mónica Martín quien encabece la moción, sino no entraremos a valorar ninguna posibilidad".

No obstante añadió que las áreas municipales a cargo del grupo socialista "cuentan con cerca del 50% del presupuesto municipio, por lo que para comenzar a hablar de una moción de censura primero hay que señalar cuáles son los partidos que nos van a apoyar. No se puede hablar de una moción de censura progresista cuando no sabemos qué partidos nos van a respaldar. Lo más importante es que nosotros vamos a trabajar por y para el grupo municipal y vamos a exigir que Mónica sea la que encabece esa moción".

Gutiérrez, quien encabezaba la única lista que se presentó a las elecciones y ahora estará acompañado por otros 24 compañeros en esta comisión, destacó la "edad, implicación, trabajo y formación" de la nueva Ejecutiva y mostró su total apoyo a las dos concejales socialistas que permanecen en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda.

El nuevo secretario general reconoció que la situación actual del PSOE lagunero "es compleja y nos ha traído de cabeza durante los últimos años", y lamentó que "llevamos dos años en los que nos han bloqueado la gestión: comenzamos el mandato con cinco concejales y nos hemos quedado con dos". Luis Yeray Gutiérrez también destacó que una de las primeras medidas de la nueva Ejecutiva, que toma el relevo de la gestora, será "exigir las actas de los tres concejales expulsados recientemente del partido, Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí González".

El socialista elegido reconoció que la Ejecutiva realizará un trabajo conjunto con el grupo municipal y destacó la necesidad que tiene el partido de un "cambio generacional" por lo que aseguró que "nosotros podemos llevar la bandera de esa transformación". "El primer trabajo que vamos a afrontar es convocar una reunión de la Ejecutiva para el jueves para tener, así, una primera toma de contacto. Ahí valoraremos los aspectos relevantes que se tengan que afrontar, tanto en el grupo municipal como en la Ejecutiva", adelantó el joven socialista.

Luis Yeray Gutiérrez tiene 32 años y es licenciado en Ciencias Económicas. Hace 13 años entró como militante de base en las Juventudes Socialistas, en las que fue elegido secretario general. Actualmente es asesor de las áreas de gobierno socialistas en el Ayuntamiento de La Laguna.

Martín da paso a los jóvenes

Todo parecía indicar que sería Mónica Martín, la presidenta de la gestora socialista en La Laguna, una de las candidatas a la Secretaría General de la nueva Ejecutiva local, sin embargo, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento dio paso ayer a las nuevas generaciones socialistas. Martín destacó que las elecciones celebradas conducen al comienzo de "una nueva etapa que ha de afrontarse con firmeza, convicción y compañerismo" y reconoció que se deja atrás un tiempo en el que "hemos tenido problemas y que ha sido un periodo triste".

En su despedida al frente del órgano que regía hasta ahora a los socialistas laguneros, Mónica Martín agradeció a los militantes "la confianza puesta en los miembros de la gestora", así como a la Ejecutiva federal y regional "la confianza depositada en nosotros". No obstante, también recordó los malos momentos, en los que "nos hemos visto agredidos verbalmente, y de otras formas", aseguró.