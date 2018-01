El recurso de Abreu por su expulsión retrasa la creación de las comisiones

Unid@s se puede, Ciudadanos, Por Tenerife- Nueva Canarias y los concejales Javier Abreu y Yeray Rodríguez rechazaron ayer la modificación de las comisiones plenarias, el grupo socialista y de los miembros de las juntas de Gobierno, tras la expulsión de Abreu, Rodríguez y Zebenzuí González del PSOE en los últimos meses. El concejal Javier Abreu aseguró que "no doy por hecho nuestra expulsión hasta que no exista una resolución firme del PSOE" y solicitó que "no se tenga en cuenta el escrito presentado por la actual portavoz del grupo socialista municipal" en el que se informa de la expulsión de los tres concejales del PSOE "porque afecta a nuestros derechos fundamentales".

"No aceptamos el hecho de que hemos sido expulsados porque hemos presentado un recurso y tenemos derecho a que se nos responde a él. Mientras tanto seguimos formando parte del partido", indicó el edil lagunero, quien añadió que "al no ser firme la decisión de expulsión, es recurrible en tiempo y forma y nos asisten nuestros derechos como concejales". De este modo, solicitó el "amparo del salón de plenos y del secretario".

El concejal de Por Tenerife- Nueva Canarias, Santiago Pérez, indicó que la decisión de modificar las comisiones plenarias afecta "a derechos fundamentales de nuestros compañeros y nosotros no hacemos transacciones". Por todo ello adelantó que votaría en contra de la modificación. Estos cambios han quedado sobre la mesa desde el pesado mes de diciembre, cuando el tema no se abordó ni en el pleno ordinario ni el extraordinario.