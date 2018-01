La solicitud de ayudas para la mejora de viviendas podrá hacerse hasta el día 19

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Bienestar Social, Calidad de Vida y Vivienda que dirige la concejal Flora Marrero, anunció ayer la ampliación hasta el día 19 del plazo para solicitar ayudas correspondientes al Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas, que se realiza conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y para el que se cuenta con un presupuesto de 369.000 euros, de los que el Consistorio lagunero ha puesto las dos terceras partes.

En concreto, estas ayudas están destinadas a propietarios -personas físicas- que no dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad. El programa también acoge a vecinos que se encuentran en Áreas de Regeneración Urbana del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y se encuentren con graves problemas sociales y económicos y que cumplan con los requisitos establecidos. Esta línea de ayudas está destinada a la realización de obras que tiendan a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad. La cuantía de la ayuda individual a otorgar por el Ayuntamiento no podrá exceder de 6.000 euros.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, destaca el "compromiso e implicación del Gobierno local por impulsar la política de vivienda en el municipio y, sin duda, con esta línea de ayudas que hemos decidido ampliar estamos dando un paso más en nuestra idea de mejorar las condiciones de habitabilidad de muchos vecinos que carecen de los recursos necesarios para afrontar las mejoras y el estado de sus viviendas", a la vez que valoró la implicación y esfuerzo presupuestario del Cabildo.

Toda la información referida a los requisitos y documentación a aportar se encuentra en el tablón de edictos y anuncios ubicados en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el portal web de la empresa pública Muvisa.