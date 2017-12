Unid@s reclama al alcalde el cumplimiento inmediato del pacto del pleno sobre el gas

El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, informó ayer de que la semana pasada presentaron un escrito en el registro municipal instando al alcalde, José Alberto Díaz, al cumplimiento inmediato del acuerdo plenario adoptado el día 19 en relación con las autorizaciones para la entrada del gas en el municipio y de cara al inminente fin del periodo de alegaciones de la actual fase de exposición de la utilidad pública del proyecto de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en La Laguna. En este proyecto se contempla la implantación de una estación con tres depósitos para aire propanado en la zona de San Lázaro y además la introducción de canalizaciones de gas en más de 438 kilómetros de calles del municipio.

Ascanio recuerda que "el Gobierno local de CC-PSOE no realizó la más mínima labor de información hasta que no se creó un estado de alarma entre los vecinos tras aparecer este proyecto en la prensa, especialmente de San Lázaro, no sé si tan siquiera hubiesen presentado una alegación sin esa alarma social". La formación seguirá informando sobre este proyecto los próximos días, con mesas informativas el día 30 en la plaza del Cristo o el 2 de enero en Guamasa.