Unid@s pide que se declare persona 'non grata' a Miguel Ángel Ramírez

Unid@s se puede en La Laguna impulsará en el próximo pleno municipal una moción para declarar persona non grata al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, "por el inmenso sufrimiento que está causando a muchas familias en La Laguna y en otros municipios de la Isla", según el concejal José Marrero.

Para el edil, "la situación es insostenible, hay trabajadores de seguridad privada y de limpieza que llevan meses sin cobrar y que están teniendo que acudir a las ONG del municipio a recoger alimentos, a otros les está cortando la luz o no puede pagar sus hipotecas, en definitiva, estamos ante un empresario que no cumple con sus trabajadores, y el ayuntamiento en defensa de sus vecinos y vecinas no se debe quedar al margen". "El empresario, en estos últimos meses, ha dejado de abonar las nóminas, que en algunos casos llegan hasta un retraso de cuatro meses, lo cual es insostenible para cualquier familia", afirma.