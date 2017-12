La familia de Fernández Quesada trabaja en la reapertura judicial de su asesinato

"La familia reclama que se investiguen y reconozcan los hechos, a quien competa, a las autoridades políticas, judiciales y a todo aquel con poder para lograrlo, porque no se puede tolerar bajo ningún término que el asesinato de cualquier ciudadano quede impune durante 40 años, que no digan ni pase absolutamente nada durante 40 años", subrayó el pasado lunes Carlos Fernández Quesada sobre la muerte de su hermano Javier en diciembre de 1977, en plena transición de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, durante la represión armada de una huelga general en la Universidad de La Laguna (ULL). Además del familiar de la víctima, el cuarto teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Sergio Millares, y el redactor jefe del diario la opinión de tenerife, Daniel Millet, participaron el lunes en un coloquio por el cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Javier Fernández Quesada en el Club La Provincia -que pertenece al mismo grupo editorial de la opinión- con la moderación de su director, Javier Durán, y la presencia de más de medio centenar de personas.

Entre el público, precisamente, otros parientes del estudiante de Biología como su hermano Luis Fernández Quesada, que desde el patio de butacas intervino al final del debate para anunciar los actuales trabajos para lograr la reapertura judicial del caso sobre uno de los últimos represaliados por el régimen franquista. Para ello, la familia cuenta con la colaboración de Rosa Burgos, secretaria judicial en Málaga, exasesora de los secretarios de Estado de Justicia José María Michavila y Rafael Catalá, y autora de los libros La bala que cayó del cielo (El Garaje Ediciones, 2012) y El sumario Fernández Quesada, ¿una transición modélica? (Ediciones Idea, 2008).

"Comparto con Rosa Burgos que pretender a estas alturas que alguien que no quiso, ni quiere, ni querrá nunca reconocer los hechos pida perdón sería hipócrita y absurdo", argumentó Carlos Fernández, tres años menor que Javier, con quien vivía en La Laguna en el momento de su asesinato por arma de fuego. Sin embargo, "aparte de hermano de Javier, también soy un ciudadano y una cosa es la posición familiar en relación a esos hechos y a la no manipulación de la historia y otra es que la historia ya no pertenece a la familia, sino a Canarias, transciende y es obligación de los ciudadanos canarios que se reivindique la verdad de los hechos".

Desde la mesa sobre el escenario, el también portavoz de Las Palmas de Gran Canaria Puede y concejal de Barrios y Participación Ciudadana respondió a Luis Fernández Quesada con el apoyo institucional del Ayuntamiento capitalino, incluso con asesoramiento jurídico si los letrados municipales consideran factible la vía. Además, Sergio Millares también anunció la creación de un espacio público en la ciudad con el nombre de Javier Fernández Quesada, tanto en su honor como en homenaje a otras víctimas de la dictadura franquista.

"Hay mucho por hacer, no se puede dar el carpetazo y desde el punto de vista institucional haremos lo posible para que salga a la luz, me gustaría que se pudiera reabrir el caso, porque es un crimen que ha quedado impune, pero habrá que valorar las posibilidades jurídicas; institucionalmente estaremos con lo que quiera la familia, más no podemos hacer en estos momentos, no tenemos la varita mágica para una solución, pero si quieren impulsar un proceso legal para que se averigüe la verdad, por supuesto, tendrán al Ayuntamiento y al Cabildo detrás como apoyo", valoró el edil capitalino en referencia al pacto tripartito (Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos) gobernante en las dos principales instituciones públicas de Gran Canaria. A juicio de Sergio Millares, también licenciado en Historia por la ULL y estudiante en el campus tinerfeño justo en la época del asesinato de Fernández Quesada, el caso no se reabrió en cuarenta años porque "cuestionó el modelo de transición, como la versión oficial es que todo estuvo perfecto y maravilloso, incluso fue un modelo para exportar a todo el mundo, ni los sucesos de Vitoria, ni Montejurra, ni los asesinatos de Atocha, ni los múltiples crímenes de las fuerzas del orden en montón de provincias podían encajar dentro de una transición modélica, por eso el caso de Javier fue tapado, borrado y enterrado".

Para el periodista Daniel Millet, "es un delito de lesa humanidad que perfectamente se puede abrir porque existe documentación e incluso puede que haya fotografías, porque el argentino Carlos Bosch estuvo ese día y dispone de un amplio archivo del ataque con muchas imágenes no publicadas, pero los intentos hasta ahora fueron muy débiles, nadie intentó reabrir con todas las consecuencias y con un equipo jurídico". De acuerdo al relato del redactor jefe de la opinión, diario perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica cuyos reportajes permitieron incluir a la familia Fernández Quesada en las indemnizaciones asociadas a la Ley de la Memoria Histórica, el asesinato de Javier no se juzgó a finales de los años 70 porque "el juzgado de instrucción se inhibió porque los guardias civiles estaban aforados, pasó a la jurisdicción militar y se cerró, aquello fue una chapuza, porque llegaron a la conclusión de que no podían demostrar quién disparó, cuando realmente se sabía que fue uno de los seis agentes que entraron por un costado de la universidad, uno joven al que llamaban El Polilla, al que sus compañeros echaron una bronca, según aseguraron los testigos, porque la idea era disparar al aire y no al cuerpo, es decir, se puede resolver perfectamente, sobre todo quién dio la orden".

Si la vía judicial no prosperó entonces, tampoco sirvió de nada la investigación política realizada en el Congreso de los Diputados, según Carlos Fernández, "un paripé porque no había ningún interés en llevarla a buen término". En su opinión, "la historia fue tan disparatada que un año después llegaron a pretender que fue un francotirador, cuando había muchos testigos de los hechos y un dictamen forense que reconoce que fue un disparo a quemarropa".

Efectivamente, "Javier es víctima del modelo de transición, porque lo sacrifican, es un sacrificio necesario, te tocó y no vamos a hacer nada, porque en plenas negociaciones de la Constitución del 78, la comisión parlamentaria de investigación molesta e incomoda, estaba dispuesta a aceptar cualquier argumento, incluso los más falaces, por ejemplo, insinuar que había que atajar una situación prerrevolucionaria o que la Guardia Civil respondió a disparos procedentes de la universidad, excusas para dar carpetazo al asunto", coincidió Sergio Millares. En definitiva, "nadie intentó asesinar a mi hermano, intentaron dar un escarmiento a los estudiantes, a los obreros y a los ciudadanos", apuntó Carlos Fernández antes de concluir: "Ahora no interesa remover ciertos estamentos, más cuando están implicados militares y gobernantes estatales son descendientes directos de los que formaron parte de la dictadura".