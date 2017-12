Abreu y Rodríguez, dispuestos a entregar su acta al PSOE si hay moción de censura

Javier Abreu y Yeray Rodríguez informaron ayer de que están dispuestos a entregar sus actas como concejales al Partido Socialista en el momento en el que este presente una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna. Así lo anunciaron momentos antes de que comenzara el pleno municipal, en el que iba como punto de urgencia la toma en conocimiento de la expulsión de ambos ediles, así como de Zebenzuí González, quien no acudió a la sesión plenaria, por lo que pasan a ser concejales no adscritos.

Para Abreu, la intención del PSOE es responsabilizarlos de no poder llevar a cabo una moción de censura "que nunca han querido y por la que nos abrieron expediente". Por este motivo, reiteró que "bajo ningún concepto vamos a dejar de trabajar por y para la moción de censura y para el cambio en La Laguna". Por ello, agregó que "si creen que nuestra expulsión es la excusa perfecta para decir que los números ya no dan para una moción de censura, nosotros estamos dispuestos a poner nuestras actas a disposición del PSOE para hacer un cambio progresista en La Laguna en cuanto se firme la moción de censura, sin nada a cambio".

Por su parte, Yeray Rodríguez resaltó que "estamos hartos de que los dirigentes socialistas en Canarias y a nivel insular digan que apoyan la moción de censura y, a día de hoy, no hayan movido nada". "Si el PSOE quiere presentar una moción de censura está resuelto en 24 horas", reiteró. "Hoy, la izquierda suma en este salón de plenos 14 concejales, no hay más excusas para desalojar a Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Laguna".

En cuanto a las expulsiones del partido, Abreu explicó que aún no se les había notificado oficialmente. "Teníamos 10 días para presentar alegaciones ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, y el plazo terminó el lunes para Yeray Rodríguez y el martes para mí, y ambos presentamos las alegaciones el lunes", aseguró, y añadió que el miércoles llegaron a la dirección del partido, por lo que "no entendemos cómo se ha comunicado a los medios de comunicación y al Ayuntamiento y no a nosotros". "Estamos en una absoluta indefensión", dijo.

De hecho, durante el pleno, el edil solicitó que la toma en conocimiento de sus expulsiones se llevase a cabo el próximo martes, en un pleno extraordinario en el que se tratarán otros asuntos, con el fin de poder retomar toda la información necesaria de su partido. Sin embargo, el pleno municipal, con el voto de calidad del alcalde, decidió que este acto se llevase a cabo ayer.