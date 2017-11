El Ayuntamiento presenta alegaciones para frenar la introducción del gas

El Gobierno municipal de La Laguna ha presentado alegaciones para frenar el proyecto de la compañía Redexis de incorporar el gas propanado en el municipio. El alcalde, el nacionalista José Alberto Díaz, lo confirmó ayer en declaraciones a la opinión de tenerife, en las que también anunció que mantendrá una reunión próximamente con el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, para obtener más información sobre los planes de Redexis en la localidad universitaria.

La intención de Redexis en La Laguna -también quiere implantarse en otros municipios de Canarias- pasa por la construcción de una planta de gas propanado en San Lázaro, con tres depósitos de más de 49.000 litros cada uno, así como instalar unos 438 kilómetros de canalizaciones en buena parte del municipio para llevar el gas a viviendas, empresas e industrias de La Laguna.

José Alberto Díaz se opone "a la imposición" de la introducción de esta energía sin conocer los pormenores del proyecto y sin un amplio consenso. Por ejemplo, recordó que la planta prevista para San Lázaro no se podría construir con el ordenamiento urbanístico y la legislación vigentes, pues el suelo es rústico y, por tanto, están prohibidas estas instalaciones en los terrenos con esta catalogación. "La concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, ya se ha reunido con los vecinos de San Lázaro y les ha explicado que el Ayuntamiento no va a aceptar imposiciones", explicó el alcalde.

A falta de información detallada, Díaz no ve viable este proyecto en el caso de La Laguna: "No entiendo por qué en La Laguna, cuando no somos un municipio con muchos hoteles ni industrias, así como no veo a los laguneros demandando una línea de distribución directa de gas en sus casas. Por ejemplo, piensan construir una planta en San Lázaro, sobre suelo rústico, algo imposible actualmente, y luego llevar ese gas a Taco. ¿Cuántas calles se van a levantar? ¿Cuántos hoteles e industrias tenemos susceptibles de estar interesadas en esta energía? Es que no lo veo. No veo ninguna rentabilidad ni demanda como para justificar un proyecto con tanto impacto para el municipio".

El regidor nacionalista recordó que existe un acuerdo plenario, aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, que veta la entrada del gas en La Laguna sin una justificación bien argumentada. "Ese acuerdo plenario es claro. No lo permitiremos si no vemos una explicación bien razonada". Díaz aseguró que pedirá toda la información para trasladarla a los representantes de las diferentes formaciones y abordar el asunto. "Por lo pronto, ya hemos presentado un conjunto de alegaciones para frenar la entrada del gas propanado en La Laguna", enfatizó.

Las alegaciones se han presentado después de que, el pasado día 21, la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias publicara ayer en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de construcción y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en cinco municipios de la Isla: Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, La Laguna, Granadilla de Abona y Arona.

La empresa Redexis Gas tiene previsto invertir para construir las plantas de aire propanado y el equipamiento necesario en Tenerife poco más de 110,1 millones de euros: 43,3 millones de euros para Santa Cruz; 8,5 en Puerto de la Cruz; 28,6 en La Laguna; 8,5 en Granadilla y 21,1 millones de euros en Arona. Según el proyecto de Redexis, la planta de Santa Cruz se colocaría en el Polígono Industrial El Chorrillo (término municipal de El Rosario); la de Puerto de la Cruz en la carretera La Zamora (término municipal de Los Realejos); de Arona, en Cho; la de Granadilla de Abona, en el Polígono Industrial; y la de La Laguna, en la zona de San Lázaro, muy cerca del aeropuerto de Los Rodeos.

Hoy mismo, a las 19:00 horas, se celebrará una asamblea ciudadana de los residentes de San Lázaro para abordar el asunto en la sede del Centro de la Cultura Popular Canaria. Según el cartel anunciado de la asamblea, la planta prevista en calle Espinero número 10 estaría al lado de "numerosas viviendas y naves industriales", advertiendo acto seguido de que se trata de un producto "altamente inflamable y contaminante". Asimismo, se recuerda que "la implantación del gas afecta a la implantación de las energías renovables, genera nuevos peligros y contribuye al cambio climático". "Por eso, en numerosos puntos de Europa ya han desechado este tipo de combustible".