El restaurante Nub mantiene su actividad sin la licencia hasta su próximo traslado

El restaurante lagunero Nub, que en la noche del miércoles se hizo con su primera estrella Michelin, mantendrá el reconocimiento gastronómico, a pesar de que carece de licencia para desarrollar la actividad culinaria. Por su parte, el Ayuntamiento de La Laguna no ha anunciado ninguna acción por el momento, más allá de decretar el expediente de actividad clandestina hace más de un año. El responsable de comunicación de la Guía Michelin, Ángel Pardo, explicó ayer que "el establecimiento mantendrá el reconocimiento porque sabemos el trabajo que conlleva lograr una estrella y nosotros tenemos un gran respeto por los establecimientos que están en la Guía, por lo que no vamos a quitar la estrella por una razón que no sea meramente gastronómica".

Pardo desmintió que existan restaurantes que están solicitando la retirada de la estrella Michelin a Nub por carecer de licencia de actividad. Asimismo, el responsable de comunicación destacó que "Nub tampoco nos ha comunicado que quiera renunciar a la estrella, y es normal porque sabemos el gran esfuerzo que supone para unos cocineros lograr este reconocimiento". En este sentido, precisó que los inspectores de la Guía Michelin acudieron hasta en tres ocasiones al restaurante Nub para evaluar la oferta gastronómica. La última de estas visitas se produjo en el mes de junio: "En cada una de las ocasiones en las que los inspectores acudieron al local, este se encontraba abierto y dio un servicio correcto a los clientes", añadió Pardo. Asimismo, el responsable de comunicación indicó que "los expertos valoraron aspectos como el confort y el lujo del establecimiento, así como la calidad gastronómica".

De este modo, Ángel Pardo precisó que "no valoramos aspectos económicos, licencias de apertura, escrituras o contabilidad" e indicó que "la Guía únicamente se puso en contacto con el restaurante para solicitar documentación actualizada sobre los menús que se ofrecen, los precios de los productos, el número de trabajadores o el periodo de vacaciones del local".

Pardo recordó que las dos únicas posibilidades que la Guía contempla para la retirada de la estrella Michelin son que el restaurante cese su actividad o que la calidad gastronómica del mismo disminuya considerablemente. No obstante, los dueños del restaurante Nub recordaron el día después de hacerse con el reconocimiento que, durante los primeros meses de 2018, se trasladarán a otro local para poder ampliar su proyecto gastronómico. En ese caso, los propietarios tendrán que informar a la Guía del traslado para que los inspectores vuelvan a valorar la calidad de la propuesta y decidan si el restaurante mantiene el reconocimiento.

Miembros de la Guía Michelin contactaron ayer con el Ayuntamiento de La Laguna para conocer la situación actual del restaurante. Fue en marzo de 2016 cuando los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo realizaron la primera visita al establecimiento de la calle Antonio Zerolo y que no contaba con licencia de apertura. Urbanismo ofreció el periodo de un mes a los empresarios para legalizar la actividad para lo que, además, debían realizarse obras para adecuar el interior del establecimiento. Fue en mayo del año pasado cuando se incoa expediente de actividad clandestina y se solicitó el cese la actividad. Dos meses después, la Gerencia dictó una resolución solicitando, de nuevo, que se paralizara la actividad. Los propietarios han reconocido que han tratado de construir la escalera que se les reclamaba pero no han logrado dar con la fórmula adecuada.

Por su parte, los responsables del restaurante Nub agradecieron ayer, a través de las redes sociales, "las más de 500 reservas que nos han llegado". "Por motivos primeramente de vacaciones , seguido del traslado del restaurante, nuestro sistema de reservas se encuentra cerrado, durante la próxima semana en nuestra web www.nubrestaurante.com se habilitarán nuevas fechas de reserva", añadieron en una publicación en Facebook.