Ciudadanos lamenta que CC y PSOE estén dejando morir el deporte lagunero

Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna denunció ayer "la dejadez del equipo de Gobierno (CC y PSOE) ante las reiteradas advertencias de cierre de muchos clubes deportivos en el municipio", cuyo destino "sigue pendiendo de un hilo", porque "no se ha hecho nada". La portavoz Teresa Berástegui afirmó que "hace más de un año denunciamos los retrasos en los pagos de las subvenciones por parte de la Corporación", y en la actualidad "el Ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos y actuando como si no pasara nada". "La falta de pago de las ayudas a muchas entidades ha generado una situación de precariedad realmente preocupante", porque "no son pocas las que se encuentran en riesgo, con el posible abandono de sus ligas, al no poder hacer frente a los costes". "El Club de Voleibol Aguere estuvo a punto de no poder jugar un partido en Barcelona por falta de medios", recordó Berástegui.