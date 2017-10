C's pregunta en qué punto está la reactivación del consejo escolar municipal

Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de La Laguna muestra su interés por "los trámites que se han realizado para volver a poner en marcha el consejo escolar municipal", ya que asombra "el silencio del equipo de Gobierno (CC-PSOE) en este asunto", más cuando "hace meses que se aprobó en pleno su puesta en marcha". El concejal de C's Fernando Gortázar señala que "es una falta de consideración que todavía no se tenga noticias al respecto" puesto que "la existencia de un consejo escolar municipal en activo es obligatoria por ley". El edil de explica que "no puede permitirse que, en pleno inicio del curso escolar, este consejo aún no esté rehabilitado y funcionando".