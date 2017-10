Manifestación por las siete estrellas verdes

La bandera de las siete estrellas verdes o Bandera Nacional canaria es el símbolo que une a todos los canarios y a todo el Archipiélago. No cabe ninguna duda de la popularidad de este símbolo, que -de forma tradicional- acompaña actos políticos, culturales y festivos. Pero, como recuerdan desde la Coordinadora 22 de Octubre, entidad encargada de organizar los actos conmemorativos, "cada vez que un canario o una canaria levanta una bandera con las siete estrellas verdes -en el contexto que sea- esa acción adquiere, automáticamente, un carácter reivindicativo, puesto que nuestra bandera nacional sigue muy unida a su particular génesis en el marco de las luchas de carácter nacional y social, las luchas laborales y culturales de las Islas". Por esta razón, no tienen dudas de que una manifestación, "en la que se unen la celebración y la lucha", es la mejor manera de conmemorar un nuevo aniversario de la enseña nacional canaria.

Para los organizadores de la manifestación, Canarias sigue viviendo en una "encrucijada", y en las Islas "los índices de pobreza hablan de gravedad y de frustración"; a lo que se une una "marcada dependencia social", que ha reforzado "el inmovilismo de una clase política que no entiende que el proyecto autonómico nació sin consenso popular, y que ya hace tiempo que fracasó, convirtiendo a los canarios y canarias en los marginados de Europa". Para la Coordinadora es importante "alzar nuestra bandera para reclamar el derecho de autodeterminación para el pueblo canario, reclamar nuestro derecho a decidir, defendiendo profundas transformaciones políticas para las Islas".

En este sentido, desde la Coordinadora no solo se exige una actitud de resistencia frente a los procesos de desposesión y empobrecimiento, sino que se llama a la "movilización", dado que "en la calle tenemos mucho que decir, y en las instituciones, por lo general, parecen olvidar el enorme sufrimiento de la gente, la pobreza y la pérdida de sentido que sufre este pueblo".

En Canarias, insisten, "se hace muy complicado hablar de futuro", por esa razón, este 21 de octubre, víspera del día que une a toda Canarias, se recorrerán las calles de La Laguna -la vieja y contradictoria Aguere- "para exigir soberanía y dignidad", dos cosas que van de la mano.