La Audiencia Provincial admite los recursos de Unid@s y XTF del 'caso Grúas'

Un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima los recursos presentados por Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) contra el sobreseimiento y archivo del caso Grúas. Esta decisión obliga, por tanto, al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna a practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. El documento señala que "no cabe excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que se levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente". Unid@s y XTF-NC se personarán como acusación particular y estudiarán ahora la posibilidad de recusar a la jueza instructora.