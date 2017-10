El Ayuntamiento abrirá un expediente para investigar qué ocurrió en Mesa Mota

El Ayuntamiento de La Laguna abrirá un expediente para investigar qué fue lo que ocurrió el sábado en el parque recreativo de Mesa Mota, durante la celebración de una fiesta universitaria que terminó con la recogida, por parte de Urbaser, de más de 1.600 kilogramos de basura. Ahora, será un instructor el que decida si existe alguna infracción y si es susceptible de sanción.

Fuentes del Ayuntamiento lagunero recordaron ayer que "la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada día 10 de marzo de 2016, se encarga de regular la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio" y en ella se recogen las posibles infracciones y sus correspondientes sanciones. Será, por tanto, este documento el que rija la investigación que ahora se inicie y la que establezca las posibles multas que se pudieran interponer.

Una fiesta de inicio de curso organizada por alumnos de la facultad de Derecho y Relaciones Laborales de la Universidad de La Laguna (ULL), y a la que asistieron estudiantes de otras facultades del centro el sábado, acabó el sábado con Mesa Mota repleta de basura. Han sido varias las comunicaciones que los estudiantes universitarios han presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento a lo largo de las últimas semanas, en las que informan de que se va a hacer uso del espacio recreativo de Mesa Mota en diferentes fechas del presente mes de octubre. No obstante, no se dio la autorización para la celebración de ninguna de estas celebraciones.

Y es que la solicitud para la organización de eventos, junto con la documentación obligatoria, debe presentarse ante el Ayuntamiento de La Laguna con al menos dos meses de antelación a la fecha prevista de inicio del espectáculo. Además, la Corporación local establece que, para espectáculos con una participación prevista de hasta 200 personas, será necesario presentar una memoria de seguridad. Si se prevé superar los 200 asistentes, se deberá aportar un plan de seguridad.

Por otra parte, el procedimiento de autorización para la celebración de estas actividades exige la presentación de una declaración responsable de la persona promotora u organizadora en la que se haga constar el compromiso de contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo y de disponibilidad del espacio, acompañada del recibo vigente, así como cobertura de la póliza. En el caso de que fuera necesario, se aportará también el contrato de los servicios de seguridad privada con empresa debidamente inscrita y autorizada. En el caso de que no se dictara resolución expresa, la solicitud de autorización se entenderá estimada por silencio administrativo positivo, siempre y cuando los documentos hubieran sido presentado en tiempo y forma.

A pesar de que aún no se ha sabido establecer quiénes fueron exactamente los organizadores de la fiesta del fin de semana, un grupo de alumnado de la Facultad de Derecho de la ULL emitió un comunicado en el que condenó "rotundamente estos comportamientos incívicos y poco respetuosos con el medioambiente, máxime cuando el espacio es abierto, público y gratuito". Los jóvenes añadieron que la página con la que cuentan en Facebook solo sirvió para publicitar el evento y que no han sido los organizadores del mismo. Además, indicaron que "en el mismo espacio cohabitaban distintas celebraciones de distintas facultades". "Si bien no somos representantes de nadie, haremos lo posible por que se esclarezca la verdad sin olvidar que nuestros compañeros no son los únicos responsables de tal atropello", concluyeron a través de Facebook.

La concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín, afirmó que "no podemos dejar pasar este tipo de comportamientos porque se trata de un lugar público destinado al disfrute de las personas que quieren pasar un día diferente en familia y en un entorno natural, y que no está dirigido a este tipo de macroeventos". Tras la denuncia y detectadas cuáles son las personas, "podremos desplegar todos los procedimientos administrativos pertinentes para buscar a los responsables y exigir responsabilidades", añadió la también primera teniente de alcalde.

Oposición

El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, consideró ayer que las imágenes de Mesa Mota tras la celebración de esta fiesta el pasado fin de semana "identifica un problema recurrente que necesita de soluciones políticas y técnicas". Por ello, "proponemos aumentar el número de acciones informativas destinadas a la sociedad en general, señalando las medidas que recoge la normativa municipal sobre los malos usos de estos lugares que están pensados para tener un mayor contacto con la naturaleza desde el ocio", afirmó. Con respecto a las fiestas que se celebran en estos espacios públicos naturales, el portavoz de la formación lagunera apuntó que "es necesario plantear que en la normativa de uso se establezca la obligatoriedad de solicitar permiso municipal en caso de que un evento reúna más de 30 personas, asegurando que haya responsables del mismo que garanticen que el espacio quede en las mismas condiciones en las que se lo encontraron".

El grupo municipal Ciudadanos en La Laguna denunció "la falta de previsión del equipo de Gobierno para anticiparse y evitar la lamentable imagen de basura". La portavoz Teresa Berástegui recordó que "no es un hecho puntual", sino que "se repite año tras año en el arranque del curso académico". Por ello, "no se entiende que no se tomen las medidas preventivas y de control necesarias para que Mesa Mota no sea un basurero", más cuando "se sabe que es punto de reunión de universitarios al inicio de curso".

El portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF- NC), Juan Luis Herrera, indicó que, en contra de sus manifestaciones públicas alegando desconocimiento en relación a los hechos acaecidos en Mesa Mota, "existen comunicaciones de diferentes áreas municipales que demuestran que Mónica Martín era conocedora de que los eventos se iban a producir". Herrera opinó que "es imposible que el trabajo que antes desarrollaban cinco concejales con dedicación exclusiva esté ahora sólo en manos de dos. Al final pasan este tipo de cosas porque las horas del día no son suficientes para atender tanta faena".