Una fiesta universitaria deja el espacio recreativo de Mesa Mota lleno de basura

Una fiesta de inicio de curso organizada por alumnos de la facultad de Derecho y Relaciones Laborales de la Universidad de La Laguna (ULL), y a la que asistieron estudiantes de otras facultades del centro, acabó con la zona recreativa de la Mesa Mota repleta de basura por todos lados. Se celebró el sábado y fue tal el mal estado en que quedó el área pública que algunos tinerfeños que se acercaron ayer a primera hora para coger sitio, con el fin de celebrar una chuletada, renunciaron y se marcharon a otras zonas de la Isla.

Brígida Reyes, una vecina de La Laguna, no se lo podía creer cuando acudió a primera hora a la Mesa Mota para dar una vuelta con unos amigos. "Todo estaba lleno de porquería. Era increíble. Dejaron todo regado por las mesas y las zonas habilitadas para chuletadas. Encontramos hasta ropa", aseguró a la opinión de tenerife. Lo más grave para ella fue que, además de que los organizadores de la fiesta no recogieron los desperdicios, dejaron botellas de cristal rotas por el suelo. "Es un auténtico peligro. Aquí vienen familias con niños y cualquiera se podía haber cortado. No entiendo cómo se puede ser tan irresponsable".

Por las mesas y las zonas comunes había de todo: latas de cerveza, botellas de alcohol, botellas de refrescos, restos de comida (pollo, paella, empanadas, chuletas...), bolsas, vasos de plástico... Todo lo dejaron tal y como se quedó cuando acabó el jolgorio. "Una auténtica vergüenza", señaló Brígida Reyes. Esta lagunera, sus acompañantes y otro grupo de jóvenes se pusieron a recoger la zona -llenaron más de 30 bolsas-, tarea que culminaron los operarios municipales, enviados nada más tener conocimiento la Concejalía de Servicios Públicos de lo ocurrido. Finalmente, el área recreativa quedó habilitada y muchos isleños pudieron disfrutar del almuerzo.

No es ni mucho menos la primera vez que ocurre en Mesa Mota, una zona especialmente sensible por su riqueza natural y paisajística, en pleno pinar. Hechos similares se repiten muy frecuentemente, especialmente los fines de semana. Uno de los empleados del Ayuntamiento que acudió ayer explicó a los vecinos allí presentes que pocas veces había visto tanta suciedad como en esta ocasión. "Nos dijo que esto ocurre prácticamente todos los fines de semana", aseguró Reyes. Incluso, se ha denunciado la celebración de fiestas ilegales en este entorno natural habilitado para asados y celebraciones de todo tipo. En octubre del año pasado, el parque recreativo acogió una fiesta de unas 2.000 personas organizada por estudiantes de la Facultad de Psicología de la ULL ante la que también tuvo que actuar el Ayuntamiento. Los vecinos de la zona alertaron a la Policía Local y una patrulla se trasladó al espacio natural donde identificaron a las personas que se encargaron de la celebración.

En esta ocasión, los alumnos de Derecho y Relaciones Laborales organizadores pidieron a los asistentes poner con antelación 5 euros. Así se decía en los carteles que colgaron en la facultad, que anunciaba "juegos y novatadas" y pinchadiscos. Estas mismas fuentes corroboraron que asistieron muchos estudiantes, tanto de Derecho como de otras facultades de la Universidad lagunera.

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige la socialista Mónica Martín, calificó los hechos de "nuevo y lamentable episodio de incivismo ciudadano" y aclaró que la zona recreativa fue limpiada en la misma mañana de ayer. A preguntas de este periódico, la Concejalía de Seguridad no aclaró si la celebración tenía el pertinente permiso.

El grupo de Gobierno municipal estudiará hoy si abrirá una investigación para determinar lo ocurrido y sus responsables. La zona recreativa de Mesa Mota fue reabierta en noviembre de 2015 tras permanecer un año clausurada, mientras se realizaban obras de mejora. El departamento de Servicios Municipales invirtió 16.000 euros en la primera reforma que se realizaba en años en el único parque recreativo municipal de La Laguna. Un temporal de viento obligó a cerrarlo por el peligro de que las ramas cayeran sobre los usuarios.

"Es una aberración, un acto de puro vandalismo, más cuando estamos hablando de una zona habilitada con dinero público para el disfrute de todos los ciudadanos. Tenemos intención de denunciarlo para que hechos similares no se vuelvan a repetir", explicó Brígida Reyes.