El grupo del alumnado de Derecho niega que organizase la fiesta que dejó Mesa Mota llena de basura

El grupo del alumnado de la facultad de Derecho y Relaciones Laborales de la Universidad de La Laguna ha colgado en su perfil de Facebook este domingo un comunicado en el que desmiente que fuera el organizador de la fiesta que dejó la zona recreativa de Mesa Mota llena de basura.

En el mismo perfil se colgó la siguiente convocatorio el pasado 1 de octubre: "El sábado 14 de octubre tendrá lugar la chuletada de Derecho y Relaciones Laborales. El pago debe realizarse como muy tarde el jueves día 5. Si quieres más información envíanos un mensaje privado o escribe en los comentarios. ¡Te esperamos!".



Pero este domingo, el grupo de alumnado de esta facultad aclaraba lo siguiente:

COMUNICADO DE LA PÁGINA GRUPO DE ALUMNADO DE LA FACULTAD DE DERECHO-ULL



"A raíz de la vergonzosa situación ocurrida este sábado 14 de octubre en Mesa Mota, donde se dejó el monte en un estado penoso por la cantidad de residuos vertidos allí, esta página y sus administradores desean aclarar diversas cuestiones.

En primer lugar, Condenamos rotundamente estos comportamientos incívicos y poco respetuosos con el medio ambiente, máxime cuando el espacio es abierto, público y gratuito.

En segundo lugar, como página, hemos de decir que no somos organizadores del evento, en todo caso nos limitamos a dar publicidad de un evento que consideramos de interés para el alumnado de nuestra facultad. No somos representantes de nadie, simplemente nos hemos constituido como página de información, de ahí que en nuestro nombre como página no hagamos alusión alguna a una representación u órgano institucional, sencillamente como indica nuestro nombre somos un "grupo del alumnado" y, como indica nuestra descripción, únicamente nos dedicamos a difundir cuestiones que puedan ser de interés para el estudiantado de nuestra facultad.

Por otro lado, queremos condenar la arremetida mediática por parte de la prensa local contra el estudiantado de Derecho, puesto que en el mismo espacio cohabitaban distintas celebraciones de distintas facultades y de ellas nada se dice, además, como suele suceder en este tipo de eventos, gente conocedora del mismo, va a título particular y aprovechando que son otros los que se debieran de hacer cargo, dejan sus residuos a la espera de otros los recojan por ellos.

Por último, si bien no somos representantes de nadie, haremos lo posible por que se esclarezca la verdad sin olvidar que nuestros compañeros y compañeras no son los únicos responsables de tal atropello".