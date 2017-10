Unid@s denuncia que el Consistorio renuncia a fondos para empleo juvenil

La concejal de Unid@s se puede, Fátima González, denuncia que el Ayuntamiento está perdiendo continuamente recursos para el empleo por no presentarse a las convocatorias de distintas administraciones que destinan financiación para dicho fin.

En el último pleno, Fátima González preguntaba a la responsable de área, Atteneri Falero, sobre si el Ayuntamiento iba a presentarse a la convocatoria del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo para obtener ayudas europeas para la formación y el empleo juvenil, y la respuesta fue que el Consistorio no va a presentar ningún proyecto para dicha subvención.

Según Fátima González, "es una irresponsabilidad renunciar a cualquier convocatoria que suponga fondos para combatir el desempleo, como en este caso para disminuir el desempleo juvenil".

Para la edil, "La Laguna no pude renunciar, por una gestión ineficaz, a ningún recurso destinado para el empleo, dado los altos niveles de desempleo que tenemos. No comprendemos como el Ayuntamiento no presente ningún proyecto para los fondos europeos para empleo juvenil, cuando es la población joven la que más sufre esta situación".