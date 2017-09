CC denuncia "la campaña delirante de mentiras e infundios" de la oposición

El portavoz de Coalición Canaria de La Laguna, Juan Manuel Castañeda, denunció ayer "la campaña delirante de mentiras e infundios de los grupos municipales de Unidos se puede, Nueva Canarias y Ciudadanos" que ha llegado al extremo de "protestar porque se fije un pleno un sábado porque eso impide la participación o la presencia de los vecinos y vecinas interesados". En ese pleno se abordará la polémica del wasap del edil Zebenzuí González, que ha sido expulsado del Gobierno local, suspendido de militancia en el PSOE pero se niega a entregar el acta de concejal.

El portavoz de CC de La Laguna señaló como "grotesco" lo que a juicio de los nacionalistas es "simplemente un pretexto para una nueva explosión de declaraciones que lindan con lo miserable". "Es decir", repuso irónicamente Castañeda, "que celebrar un pleno un sábado, que para la gran mayoría de la población es una jornada festiva, impide que los ciudadanos asistan a la sesión". "Es absolutamente disparatado", remarcó Castañeda. "¿Y si el pleno se hubiera fijado para el viernes por la mañana? ¿La mayoría de los ciudadanos de La Laguna tienen más libre los jueves a las cuatro, las cinco o las seis de la tarde que los sábados a las nueve o diez de la mañana?".

"En realidad", aseguró el portavoz de CC, "eso les da absolutamente igual". "Se trata de protestar y argumentan esa protesta con los argumentos más inconsecuentes y hasta estúpidos que pueden encontrar. Y no pueden encontrar otros", agregó, "porque no los hay". "Ya no saben qué inventar para justificarse".

Castañeda recordó que el pleno del pasado día 15 se suspendió "por acuerdo de todos los grupos municipales, no fue ninguna artera imposición del alcalde ni de CC". "Este pleno, que como reconocieron todos los grupos municipales no contenía ningún asunto urgente a tratar o debatir, se convoca una semana después. No un mes más tarde, sino apenas una semana después. Da también lo mismo: la cuestión es llamar la atención para ver quién grita más fuerte".

Castañeda consideró "despreciable" que algún portavoz haya sentenciado que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, "ha faltado a la confianza de los grupos". "¿Pero de qué confianza se está hablando? Todos grupos acordaron posponer el pleno. Se celebrará una semana después. Se celebrará en la mañana de un sábado, que es un día de asueto para la mayoría de los laguneros y laguneras. La confianza que se ha perdido aquí es la confianza en el sentido común de algunos portavoces municipales".

"La mayoría de la oposición está muy nerviosa", apuntó el portavoz de los nacionalistas de La Laguna, "porque en dos años han sido incapaces de destruir el equipo de gobierno". Por eso "han intensificado sus ataques, sus groserías y sus falsedades, cada vez más injustificables, cada vez más ajenas a la realidad". "Por enésima vez demuestran ser una oposición sin proyectos y sin ideas con una única obsesión, dejar de ser oposición, al precio que sea y sustituyendo la crítica por la falsedad pringosa y el grito pelado".

Postura del PP

El Partido Popular de La Laguna mostró, asimismo, su sorpresa ante las acusaciones emitidas "gratuitamente" por los grupos municipales de Ciudadanos, Unid@s se Puede y XTF-NC, en las que aseguran que el PP apoya al gobierno municipal, formado por CC y PSOE. Reiteró que el Partido Popular "no forma parte del gobierno municipal" del Ayuntamiento de La Laguna, y que entiende como "una necesidad" la convocatoria del pleno suspendido días atrás, a raíz del acuerdo de los grupos por el bautizado como caso Zebenzuí. Tampoco entiende las críticas lanzadas desde determinados círculos políticos sobre la convocatoria del pleno para que se celebre un sábado, argumentando que resta capacidad de convocatoria. Los populares laguneros entienden que se facilita la asistencia y la participación. Para el PP de La Laguna, algunas formaciones políticas están "empeñadas en meterles en el gobierno municipal, quizás producto del victimismo al que nos tienen acostumbrados, o con la intención de desgastar la acción política de un grupo que no prima sus intereses políticos, pero sí el de los ciudadanos del municipio, sean cuales sean sus convicciones, creencias o ideologías".