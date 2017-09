González: "Me han vilipendiado y condenado sin ni siquiera escucharme"

El concejal socialista Zebenzuí González, a quien su partido ha suspendido de militancia por enviar unos wasap machistas a un grupo con militantes del PSOE y vecinos de la Comarca Nordeste, señaló ayer a este periódico que "me han juzgado y sentenciado sin ni siquiera oírme nadie". Con estas palabras el edil se refiere, entre otros, a los concejales del Ayuntamiento de La Laguna, aunque también aclaró que tendrá que hablar con miembros de su partido.

"En el pleno de La Laguna todos los portavoces me han sentenciado, me han vilipendiado, me han hasta insultado como persona y a mi honor como profesional", manifestó, a la vez que dejó claro que tan solo el alcalde, José Alberto Díaz, y su compañera de partido, Mónica Martín, habían hablado con él y habían escuchado su justificación.

Zebenzuí González informó de que irá a los tribunales para defenderse de las acusaciones y contestará al expediente cautelar de expulsión del Partido Socialista.

El pasado viernes, todos los portavoces de La Laguna acordaron, por unanimidad, una serie de medidas tras la polémica de los mensajes enviados por González. De esta manera, el acuerdo hace referencia a la condena y reprobación de sus manifestaciones, se le exige que entregue su acta de concejal y se pide al Ayuntamiento que dé traslado a la Fiscalía de este caso.