Ascanio: "La justificación de González es preocupante porque conocía una irregularidad y no la denunció"

El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, aclaró ayer que las nuevas declaraciones del concejal Zebenzuí González, en las que afirma que los mensajes de whatsapp se referían a Javier Parrilla, personal de confianza de Javier Abreu durante su época al frente de Servicios Municipales, son "llamativas".

"Significa que él, como cargo público, no hizo eso, pero sí conocía a un personal de confianza de su organización política que, teóricamente, hacía esas prácticas y él las incubrió. No creo que sea una de las mejores explicaciones que he visto en la historia de la política", manifestó y agregó que "si tienes constancia de una actividad delictiva, sabes que hay una persona que está cometiendo algún tipo de irregularidad que va en contra de la ley, es tan culpable el que delinque como el que lo ampara. No es un justificante porque al final es encubrimiento".

El edil de XTF-NC, Juan Luis Herrera, destacó que "si todo lo que comenta es así y tiene pruebas, lo lógico es que lo hubiera denunciado en su momento" e insistió en que su partido solo le exige que entregue su acta de concejal.

Por su parte, el portavoz de los populares en La Laguna, Antonio Alarcó, tan solo quiso hacer referencia al acuerdo aprobado en la Junta de Portavoces el pasado viernes, en el que se condena y reprueba las manifestaciones de Zebenzuí González: se le exige que entregue su acta como concejal, y se pide al Ayuntamiento que dé traslado a la Fiscalía por si los hechos fueran consitutivos de delito.