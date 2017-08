El Ayuntamiento deberá indemnizar a una mujer por una caída en Tejina

El Ayuntamiento de La Laguna deberá indemnizar a una vecina que sufrió una caída en la avenida de Milán, en Tejina, debido a las malas condiciones en las que se encontraba la vía. En este sentido, el Consistorio deberá pagar más de 6.000 euros a la afectada, una cantidad que fue propuesta por la entidad aseguradora de la Administración local y que aceptó la persona accidentada.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo de 2015, cuando la afectada caminaba por dicha calle y, debido a la caída, ocasionada por el hundimiento de una loseta, sufrió una fractura en el 5º metacarpiano. En concreto, según aparece en la documentación del Consejo Consultivo, al ser el pavimento de la acera del mismo color que la loseta, el peatón no podía percatarse del desnivel.

Además de la documentación médica y las imágenes del lugar del accidente, la afectada también aportó una prueba testifical. En este caso, la testigo, aunque no había presenciado el accidente, sí que vio a la accidentada, que se quejaba de una pierna, subiéndose a un coche para llevarla al médico. Así mismo, la testigo explicó que esa vía ya había sido arreglada y que en ese tramo se habían producido más caídas.

El informe técnico emitido en febrero de este año expone que en las fotografías aportadas por la afectada se observa "un ligero hundimiento de las losetas", a pesar de que no se pudo comprobar in situ dado que ese problema ya ha sido arreglado. Aun así, también se aclara que no había ningún tipo de señalización al tratarse de un pequeño hundimiento "apenas perceptible" y que no hay constancia de que hubiera habido otros accidentes en dicho lugar.

Aun así, el Consejo Consultivo ha aceptado la reclamación al entender que existe una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración local lagunera. Y es que para el órgano consultivo, queda acreditado que el daño se produjo por el hundimiento en la loseta, ya que "según el reportaje fotográfico aportado, no resultaba fácilmente visible, a pesar de que el accidente se produjo de día".

De esta manera, la entidad aclara que en los casos en los que resulta visible para los viandantes la existencia de obstáculos no debe existir responsabilidad patrimonial por parte de la Administración, puesto que estos podrían sortearlos. Sin embargo, en este caso existe una relación de causalidad entre las condiciones en las que se encontraba la vía y las lesiones producidas al peatón, puesto que el obstáculo era "imprevisible para cualquier persona", puesto que resultaba de difícil percepción, aún transitando de forma diligente.