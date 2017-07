El Ayuntamiento prohíbe llevar dinosaurios a la Mesa Mota

El Ayuntamiento de La Laguna ha prohibido llevar dinosaurios a la Mesa Mota. Por lo menos así aparece en dos carteles oficiales del Consistorio de Aguere colocados en los principales accesos a la zona recreativa. Los carteles recogen las normas de uso. "Usa solo la leña que necesitas", en referencia a las chuletadas, "menores, al cuidado de los adultos que los acompañan", "no derroches el agua porque es un bien escaso", "el fuego, solo en los fogones"...

El error o broma del autor que hizo el cartel aparece en la parte referida a los animales. Además hay dos errores, no uno. "Los perros irán con correas", se lee en el cartel oficial. En la parte alta aparece con un círculo verde un perro con correa, señal de que es correcto. Pero al lado aparece en el fondo de un círculo con señal de prohibido el dibujo de un dinosaurio, como aparece en la foto que acompaña esta noticia de uno de esos carteles. El segundo error está en la frase "No APP". Lo correcto hubiera sido "NO PPP", pues es una referencia a los perros potencialmente peligrosos.

Aclaración

Fuentes del Ayuntamiento aclararonque ese cartel fue contratado en la etapa en la que Javier Abreu era responsable del área de Medio Ambiente, encargado de estas normas de uso. y que sospechan que pudo ser una broma de la persona que lo hizo. Es la única explicación que encuentran al curioso error, que tratará de ser subsanado. Y con respecto a las letras APP, aseguraron que se referían a animales potencialmente peligrosos, pero lo cierto es que sólo existe esa catalogación para los canes y no para ningún ejemplar de otras especies.

Miles de internautas, incluso de fuera de la Isla, reaccionaron con mucho humor a la noticia, difundida ayer por la versión digital de la opinión de tenerife, y que tuvo una enorme repercusión. Incluso aparecieron memes de todo tipo. Pero la mejor parodia fue la del grupo humorístico tinerfeño Abubukaka, que llevó a un dinosaurio a la misma Mesa Mota.

Abubukaka no tardó en reaccionar a la noticia del día, publicada por la versión digital de la opinión de tenerife. En el divertido vídeo de la compañía, se muestra a un joven, Kevin (interpretado por Carlos Pedrós), dueño de un dinosaurio, Cartucho, (un disfraz), que se niega a dejar en casa a su animal de compañía.

Abubukaka aprovecha el vídeo y, a través del humor y la actualidad del tema, critica el estado en el que se encuentra la Mesa Mota. Primero, habla de los desechos que los usuarios del parque dejan sin miramientos; luego, hacen ver que se está haciendo fuego en la zona a pesar de la prohibición que hoy mismo decretó el Cabildo de Tenerife; y, por último, hablan del estado de abandono del conocido como mamotreto de La Laguna, con grafitis y destrozos, un inmueble construido con dinero público hace más de diez años y que jamás ha tenido ningún uso.