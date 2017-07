"Los frutales son una salida laboral atractiva"

¿Qué ofrecen en el Vivero La Cosma?

Primero nos dedicamos a las hortalizas y a las plantas ornamentales, y en la actualidad nos dedicamos al vivero de árboles frutales tropicales, que es lo que más me gusta. Comenzamos con la papaya, importando semillas de Cuba y, más tarde, de Asia. Como siempre me ha gustado este sector y he tenido relación con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, hemos podido intercambiar información y probar cosas nuevas. Así hemos llegado hasta la actualidad.

¿Cuál es el mayor reto de este sector?

Estos sabores diferentes cuesta mucho introducirlos, pero hemos tenido la gran ventaja de contar con una gran población inmigrante en la zona. Para los cubanos, por ejemplo, el mamei es casi como una religión y poderlo encontrar aquí ha sido muy especial para ellos. Así que nuestros primeros clientes han sido los inmigrantes cubanos, luego han llegado los venezolanos, por ejemplo. Es muy importante, también, la labor de los mercadillos en este sentido porque son el mejor expositor para estas frutas gracias al trato directo con el cliente.

¿Es la publicidad uno de los principales objetivos que se marcan ahora?

Claro. El abanico de frutales es muy amplio pero es que nosotros contamos en La Laguna con grandes extensiones de campo donde se podrían cultivar estos árboles. No deberíamos jugárnoslo todo a una carta, a una sola fruta. En unas zonas se podría plantar un tipo de frutal y en otras, otro. Solo hay que examinar las posibilidades que hay en esta zona para esta actividad. A los turistas, además del sol y la playa, podríamos ofrecerle gastronomía diferente con estas frutas.

¿Qué ha supuesto para ustedes estar ubicados en La Laguna?

Estamos cerca de un mercado como el de La Laguna y también tenemos un clima que no es ni demasiado caluroso en el verano ni demasiado frío en el invierno. También hay que destacar la gran cantidad de turistas que nos visitan. No solo tenemos que preocuparnos en exportar porque los extranjeros también vienen a nosotros. En ese sentido, la administración debería realizar una mayor divulgación de estos productos. A través de la cocina, por ejemplo.

¿Se hace algo para fomentar el cultivo de estos frutales?

En La Laguna, el Ayuntamiento ha apostado por revitalizar la zona porque hay alrededor de 500 hectáreas abandonadas a lo largo de la costa. Con un poco de apoyo y divulgación, el cultivo de frutales podría ser atractivo para muchas personas que buscan una salida profesional.

¿Es complicado importar estos árboles frutales?

Las plantas que tenemos ahora aquí ya se producen en Canarias pero la introducción de estas variedades conlleva pasar una cuarentena en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido.

¿Están de moda estos frutales tropicales en Canarias ?

Sí, cada vez hay más conciencia de las autoridades para que la introducción sea segura. Incluso los inmigrantes, que antes volvían de sus países de origen con algún árbol, ahora optan por comprarlo aquí con las garantías de seguridad que eso conlleva.

¿Quién se interesa más por estos árboles, clientes particulares o agricultores profesionales?

Tenemos de todo. Nosotros hemos visto que alguien que se lleva tres plantas a veces hace más publicidad que el que se lleva 200. Pero yo creo que lo mejor es tener mucha producción porque así daremos a conocer estos productos. Aún nos queda mucho por recorrer. Nos ha costado mucho introducir estos frutos, por lo que cualquier acción publicitaria nos es positiva.