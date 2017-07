Una pareja con 3 menores, desalojada de una vivienda del barrio de La Cuesta

Una pareja con tres hijos menores tuvo que abandonar el piso en el que vivían en el barrio de La Cuesta desde hace casi dos años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró paralizar el desalojo el pasado 29 de junio hasta el pasado jueves, cuando finalmente se llevó a cabo y los afectados abandonaron la vivienda de manera voluntaria. Tanto los afectados como la PAH han denunciado ante la Justicia esta situación puesto que consideran que "los derechos sociales de esta familia han sido vulnerados por el Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de La Laguna", declaran los portavoces de la organización. Asimismo, han realizado una reclamación por escrito ante las dos administraciones involucradas.

A lo largo de todo este tiempo, tanto los afectados como la organización han tratado de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna para conseguir una alternativa habitacional y un solución definitiva para la familia; sin embargo, la PAH afirma que, "a lo largo de las dos últimas semanas, ninguna de las dos administraciones han contactado con los afectados.

Los problemas para la familia desalojada comenzaron hace dos años, al quedarse los padres sin empleo y no tener recursos para continuar pagando el alquiler de la vivienda que habitaban hasta ese momento. Por esta razón, explicaron, se vieron obligados a ocupar un piso situada en el barrio lagunero de La Cuesta que era, además, propiedad de la empresa J. Saenz y Cía SL. Tras la paralización del desalojo el 29 de junio, la madre afectada consiguió un contrato laboral por seis meses y la empresa se ha prestado a pagar la fianza de una nueva vivienda a la que la familia ha podido acceder en Santa Cruz de Tenerife.

La familia afectada fue atendida en los últimos meses por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, que le ofrecieron un alojamiento alternativo que finalmente rechazaron. En concreto, la Corporación municipal ofreció una ayuda al alquiler pero, dado que esta solo se puede prolongar durante dos meses y en la actualidad la familia no dispone de ninguna vivienda, no se aceptó la propuesta. Otra de las opciones planteadas incluía la utilización de un piso tutelado, pero este recurso conllevaría que el padre tendría que vivir separado puesto que no se aceptan hombres. Por último, informan los portavoces de la PAH, el Consistorio también propuso hacer uso del albergue municipal pero todos coinciden en que este espacio no es adecuado para los tres menores de edad.

La PAH recuerda que en la última semana se han concentrado hasta en tres ocasiones para dar a conocer la situación de dos familias de la que una se pudo paralizar el desalojo mientras que la otra ha tenido que abandonar la vivienda. Esta familia se enfrentó hasta a tres intentos de desalojo y otras tres intervenciones para su paralización. Fueron desalojados de su vivienda por orden del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de La Laguna.