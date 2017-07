Cuatro firmas de Tenerife Moda clausuran la edición 'La Laguna Fashion Lovers'

Las firmas de Tenerife Moda del Cabildo, The Knot Company, Leo Martínez, Néstor Rodríguez Sastrería y Sedomir Rodríguez de la Sierra, mostraron sus colecciones para 2018 en la pasarela celebrada el sábado en la plaza de Los Remedios de la Catedral de La Laguna, como broche final de La Laguna Fashion Lovers. A esta cita asistió el vicepresidente socioeconómico, Efraín Medina, quien mostró su satisfacción "por la celebración de un evento en el que el sector de la moda y del textil cobra un papel destacado, y que supone un impulso para el desarrollo económico de la Isla".

Medina fue el encargado de inaugurar, el pasado lunes, dos exposiciones de Tenerife Moda que formaban parte de las actividades de esta primera edición de La Laguna Fashion Lovers. Este evento se celebró en el convento de Santo Domingo con el objetivo de acercar al público la calidad y el talento de los diseñadores y creativos canarios.

La participación de la Corporación insular en esta cita, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, llegó de la mano de una muestra de fotografías de los participantes en el Concurso de Fotografía de Tenerife Moda, y de una retrospectiva de las principales creaciones de 21 firmas de este programa de promoción y fomento de la industria textil, que se ubicó en el interior. Las firmas participantes fueron Marco&María, Sedomir Rodríguez de la Sierra, Juan Carlos Armas, Javilar, Néstor Rodríguez Sastrería, Amarca, Leo Martínez, Lucía de Su, By Loleiro Atelier, Oh Soleil, Il Ciclamino, Claudia Kurzweil, Trama Textil, Arena Negra, Eleyte Clothing, The Know Company, NOK, Juan Gil, Silver Point, Anamayadesign y Maharani (ambas de Emprendemoda).